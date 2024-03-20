RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На КПП "Шегини" возобновили пропуск авто и автобусов

Фото: КПП "Шегини" возобновило пропуск автомобилей (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Пропуск грузовиков и автобусов на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини" на границе между Украиной и Польшей был возобновлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"В пункте пропуска "Шегини-Медика" восстановлен пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром польские протестующие начали блокировать движение автобусов на КПП "Медика – Шегини". Ограничение движения автобусов началось около 11.10.

Позже польские пограничники заявили, что блокада пропускного пункта продлится до 20:00.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они высыпали украинское зерно.

Как сообщают польские СМИ, власти Польши договорились с фермерами о временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Однако сегодня в Польше проходит масштабный протест фермеров, требующих выполнить их условия по "зеленому курсу" и ограничениям украинской продукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с УкраинойПольша