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На КПП "Шегині" відновили пропуск авто та автобусів

Фото: КПП "Шегині" відовило пропуск автомобілей (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Пропуск вантажівок і автобусів на контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині", що на кордоні між Україною та Польщею, було відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"У пункті пропуску "Шегині-Медика" відновлено пропуск легкових автомобілів і автобусів у обох напрямках", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на КПП "Медика - Шегині". Обмеження руху автобусів розпочалося близько 11:10.

Пізніше польські прикордонники заявили, що блокада пропускного пункту буде тривати до 20:00.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. 

Як повідомляють польські ЗМІ, влада Польщі домовилася з фермерами про тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

Однак сьогодні у Польщі проходить масштабний протест фермерів, які вимагають виконати їх умови щодо "зеленого курсу" та обмежень щодо української продукції.

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