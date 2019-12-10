"Козир для Путіна": Зеленський відреагував на протести під ОП

Президент України Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що спокійно ставиться до протестів біля Офісу президента, але вважає такі акції "козирем" для російського президента Володимира Путіна. Про він заявив на брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що на зустрічі Путін піднімав тему протестів.

"Я говорив, ви ж бачите, ну який радикалізм, у нас нормальні люди. Це не аргумент ніхто нікому нічим не загрожує. Але російська сторона наводила саме ці аргументи в деталях. Дуже складний діалог з дуже непростими людьми. Мені здається такі акції лише козир, яким користувався президент Російської Федерації", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, організатори акції "Ні капітуляції!" під Офісом президента в Києві заявили, що Зеленський під час нормандського саміту не перетнув "червоні лінії".

Відзначимо, вчора ввечері відбулися "переговори нормандської четвірки". У ході зустрічі сторони договорили про новий нормандський саміт, який відбудеться через чотири місяці.

Також відбулася зустріч Зеленського і Путіна. Український президент поділився першими враженнями про російського президента. Зеленський зазначив, що за темпераментом Путін сильно відрізняється від нього самого. У свою чергу, Володимир Путін заявив, що залишився задоволений зустріччю.