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Козловський розповів про очікування від старту чемпіонату УПЛ 23 серпня

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Вівторок 26 липня 2022 20:34
Козловський розповів про очікування від старту чемпіонату УПЛ 23 серпня Фото: Григорій Козловський заявив, що футбольна спільнота ще в очікування нових правил (РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко, Сергій Коноплицький

Почесний президент футбольного клубу "Рух" (Львів) Григорій Козловський розповів про очікування від старту Української Прем'єр-ліги (УПЛ), яка має розпочатися 23 серпня. За його словами, українські клуби готові грати навіть в критичних умовах.

Про це Григорій Козловський розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Початок чемпіонату - це ще один крок до нашої перемоги. Показати, що навіть у такі важкі часи українці є сильною, вольовою нацією, яка дуже любить футбол. Тому, я думаю, цього очікують не тільки футболісти й президенти клубів, а й всі уболівальники", - заявив функціонер "Руху".

Він також повідомив, що футбольна спільнота ще в очікування нових правил, які мають бути забезпеченні під час проведення матчів. Поки що кожен клуб готується самостійно.

"Але ми точно готові грати в футбол. Готові грати в критичних умовах, навіть під ракетними обстрілами. У футбол ми точно будемо грати, точно не здамося, точно будемо гідно тримати спортивний фронт", - додав Григорій Козловський.

Григорій КозловськийГригорій Козловський на базі Академії "Руху" (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, новий сезон футбольної Української Прем'єр-ліги стартує 23 серпня 2022 року - на День Державного прапора.

Матчі будуть проводитися на території України з дозволу місцевих військових адміністрацій і з дотриманням всіх правил безпеки. При цьому вболівальників не пускатимуть на стадіони.

Пізніше в мережі опублікували чернетку протоколу проведення УПЛ.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Григорій Козловський розповів, яка з початку війни ситуація з його футбольним клубом та дитячою футбольною академією.

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