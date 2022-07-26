ua ru
Вт, 26 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Козловский рассказал об ожиданиях от старта чемпионата УПЛ 23 августа

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 20:34
Козловский рассказал об ожиданиях от старта чемпионата УПЛ 23 августа Фото: Григорий Козловский заявил, что футбольное сообщество еще в ожидании новых правил (РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко, Сергей Коноплицкий

Почетный президент футбольного клуба "Рух" (Львов) Григорий Козловский рассказал об ожиданиях от старта Украинской Премьер-лиги (УПЛ), которая должна начаться 23 августа. По его словам, украинские клубы готовы играть даже в критических условиях.

Об этом Григорий Козловский рассказал в интервью РБК-Украина.

"Начало чемпионата - еще один шаг к нашей победе. Показать, что даже в такие тяжелые времена украинцы являются сильной, волевой нацией, которая очень любит футбол. Поэтому, я думаю, этого ожидают не только футболисты и президенты клубов, но и все болельщики", - заявил функционер "Руха".

Он также сообщил, что футбольное сообщество еще в ожидании новых правил, которые должны быть обеспечены во время проведения матчей. Пока что каждый клуб готовится самостоятельно.

"Но мы точно готовы играть в футбол. Готовы играть в критических условиях, даже под ракетными обстрелами. В футбол мы точно будем играть, точно не сдадимся, точно будем достойно держать спортивный фронт", - добавил Григорий Козловский.

Григорій КозловськийГригорий Козловский на базе Академии "Руха" (фото: РБК-Украина)

Напомним, новый сезон футбольной украинской Премьер-лиги стартует 23 августа 2022 года - на День Государственного флага.

Матчи будут проводиться на территории Украины с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. При этом болельщиков не будут пускать на стадионы.

Позже в сети опубликовали черновик протокола проведения УПЛ.

Ранее в интервью РБК-Украина Григорий Козловский рассказал, какая с начала войны ситуация с его футбольным клубом и детской футбольной академией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Премьер лига Григорий Козловский Футбол
NEWS
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались