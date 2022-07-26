Козловский рассказал об ожиданиях от старта чемпионата УПЛ 23 августа

Почетный президент футбольного клуба "Рух" (Львов) Григорий Козловский рассказал об ожиданиях от старта Украинской Премьер-лиги (УПЛ), которая должна начаться 23 августа. По его словам, украинские клубы готовы играть даже в критических условиях.

"Начало чемпионата - еще один шаг к нашей победе. Показать, что даже в такие тяжелые времена украинцы являются сильной, волевой нацией, которая очень любит футбол. Поэтому, я думаю, этого ожидают не только футболисты и президенты клубов, но и все болельщики", - заявил функционер "Руха".

Он также сообщил, что футбольное сообщество еще в ожидании новых правил, которые должны быть обеспечены во время проведения матчей. Пока что каждый клуб готовится самостоятельно.

"Но мы точно готовы играть в футбол. Готовы играть в критических условиях, даже под ракетными обстрелами. В футбол мы точно будем играть, точно не сдадимся, точно будем достойно держать спортивный фронт", - добавил Григорий Козловский.

Григорий Козловский на базе Академии "Руха" (фото: РБК-Украина)