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В каждой бригаде ВСУ создадут подразделение рекрутинга

Украина, Понедельник 25 ноября 2024 11:00
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В каждой бригаде ВСУ создадут подразделение рекрутинга Фото: Подразделение рекрутинга будет работать в каждой бригаде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поручил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram .

Согласно сообщению, организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев.

Напомним, по инициативе Генштаба ВСУ Кабмин с 1 октября 2024 года разрешил командирам призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

До этого в Вооруженных силах Украины функционировали центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-морских силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороны.

Во Львове 15 ноября был открыт первый в Украине рекрутинговый центр 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Кабинет министров усовершенствовал порядок рекрутинга в армию в электронной форме.

Подробнее о рекрутинге читайте в материале РБК-Украина "На службу в обход ТЦК. Как командиры напрямую будут мобилизовать добровольцев".

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