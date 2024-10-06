На службу в обход ТЦК. Как командиры напрямую будут мобилизовать добровольцев

Военным частям разрешили проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации. Следовательно, добровольцы смогут выбрать себе воинскую часть для службы без обращения в ТЦК.

Подробнее об этом - читайте РБК-Украина в материале ниже.

Отметим, что нововведение базируется на принятом правительством постановлении. Его разработало Министерство обороны Украины. Документ вносит изменения в порядок проведения призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабмина №560.

Согласно изменениям, командиры воинских частей получают полномочия:

выдавать направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) для определения пригодности к службе,

комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву во время мобилизации.

Но не каждая военная часть сможет мобилизовать добровольцев напрямую. Поскольку перечень в/ч, командиры которых могут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Итак, теперь командиры воинских частей могут лично без участия ТЦК отбирать бойцов, учитывая их навыки, опыт и стремление.

Военнообязанный и резервист, изъявивший желание проходить военную службу во время мобилизации в выбранной им воинской части, может направляться на ВВК для прохождения медицинского осмотра командиром воинской части.

Такое лицо призывается военную службу во время мобилизации, в особый период на основании собственноручно написанном заявлении на имя командира воинской части.

По результатам определения степени годности добровольца, по состоянию здоровья и профессионально-психологического отбора, командир принимает решение о призыве.

Командир в/ч в срок, не превышающий более чем 7 дней присылает на адрес ТЦК, по месту воинского учета военнообязанного или резервиста, выписку из приказа о его призыве. На основании выписки из приказа командира ТЦК снимает такое лицо с военного учета в связи с призывом на военную службу.

Впрочем, в случае несоответствия требованиям по прохождению воинской службы по состоянию здоровья или профессионально-психологическим характеристикам командир воинской части может отказать военнообязанному, который подал соответствующее заявление выбранную им воинскую часть.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ называли преимущества соответствующих изменений. По мнению военных это позволит: