Первый рекрутинговый центр 67-й бригады ВСУ начал свою работу: что известно
Сегодня, 15 ноября, во Львове был открыт первый в Украине рекрутинговый центр 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Львовскую ОВА.
Этот центр является важным шагом для укрепления обороноспособности страны. Он создаст платформу для профессионального подхода к мобилизации и поддержке потребностей военнослужащих.
Среди особенностей центра можно выделить:
- Удобство для добровольцев
Центр работает как альтернатива традиционным военкоматам, позволяя желающим самостоятельно выбирать подразделение в соответствии со своими навыками и желаниями.
- Поддержка семей военных
На втором этаже функционирует патронатная служба "Несокрушимые крылья", которая будет помогать семьям военнослужащих и раненым бойцам.
- Оснащение и сотрудничество
Центр будет взаимодействовать с реабилитационным центром NextStep Ukraine Lviv и будет предоставлять бригаде необходимое обеспечение от техники до организации мероприятий для детей военных.
Сообщается, что центр был открыт при содействии областной программы "Безопасная Львовщина", которая выделила 15 миллионов гривен в поддержку 67-й бригады в 2024 году.
Командир бригады подполковник Александр Поляев поблагодарил всех, кто принял участие в создании центра.
"Это очередное доказательство единства армии и народа. Победа будет за нами, ведь соборная и независимая Украина - это наша цель", – подчеркнул он.
Ранее в Полтавском ТЦК объяснили отличия рекрутинга от мобилизации.
Кроме того, украинцы могут добровольно мобилизоваться в ВСУ без необходимости посещения ТЦК. Как это сделать - читайте в материале РБК-Украина.
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