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Первый рекрутинговый центр 67-й бригады ВСУ начал свою работу: что известно

Пятница 15 ноября 2024 15:39
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Первый рекрутинговый центр 67-й бригады ВСУ начал свою работу: что известно Фото: рекрутинговый центр (loda.gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Сегодня, 15 ноября, во Львове был открыт первый в Украине рекрутинговый центр 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Львовскую ОВА.

Этот центр является важным шагом для укрепления обороноспособности страны. Он создаст платформу для профессионального подхода к мобилизации и поддержке потребностей военнослужащих.

Среди особенностей центра можно выделить:

  • Удобство для добровольцев

Центр работает как альтернатива традиционным военкоматам, позволяя желающим самостоятельно выбирать подразделение в соответствии со своими навыками и желаниями.

  • Поддержка семей военных

На втором этаже функционирует патронатная служба "Несокрушимые крылья", которая будет помогать семьям военнослужащих и раненым бойцам.

  • Оснащение и сотрудничество

Центр будет взаимодействовать с реабилитационным центром NextStep Ukraine Lviv и будет предоставлять бригаде необходимое обеспечение от техники до организации мероприятий для детей военных.

Сообщается, что центр был открыт при содействии областной программы "Безопасная Львовщина", которая выделила 15 миллионов гривен в поддержку 67-й бригады в 2024 году.

Командир бригады подполковник Александр Поляев поблагодарил всех, кто принял участие в создании центра.

"Это очередное доказательство единства армии и народа. Победа будет за нами, ведь соборная и независимая Украина - это наша цель", – подчеркнул он.

Ранее в Полтавском ТЦК объяснили отличия рекрутинга от мобилизации.

Кроме того, украинцы могут добровольно мобилизоваться в ВСУ без необходимости посещения ТЦК. Как это сделать - читайте в материале РБК-Украина.

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Львов Мобилизация в Украине
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