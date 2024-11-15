Первый рекрутинговый центр 67-й бригады ВСУ начал свою работу: что известно

Сегодня, 15 ноября, во Львове был открыт первый в Украине рекрутинговый центр 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Львовскую ОВА.

Этот центр является важным шагом для укрепления обороноспособности страны. Он создаст платформу для профессионального подхода к мобилизации и поддержке потребностей военнослужащих.

Среди особенностей центра можно выделить:

Удобство для добровольцев

Центр работает как альтернатива традиционным военкоматам, позволяя желающим самостоятельно выбирать подразделение в соответствии со своими навыками и желаниями.

Поддержка семей военных

На втором этаже функционирует патронатная служба "Несокрушимые крылья", которая будет помогать семьям военнослужащих и раненым бойцам.

Оснащение и сотрудничество

Центр будет взаимодействовать с реабилитационным центром NextStep Ukraine Lviv и будет предоставлять бригаде необходимое обеспечение от техники до организации мероприятий для детей военных.

Сообщается, что центр был открыт при содействии областной программы "Безопасная Львовщина", которая выделила 15 миллионов гривен в поддержку 67-й бригады в 2024 году.

Командир бригады подполковник Александр Поляев поблагодарил всех, кто принял участие в создании центра.

"Это очередное доказательство единства армии и народа. Победа будет за нами, ведь соборная и независимая Украина - это наша цель", – подчеркнул он.

Ранее в Полтавском ТЦК объяснили отличия рекрутинга от мобилизации.