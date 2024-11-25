У кожній бригаді ЗСУ створять підрозділ рекрутингу

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Генштаб ЗСУ в Telegram .

Згідно з повідомленням, організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.

Нагадаємо, з ініціативи Генштабу ЗСУ Кабмін з 1 жовтня 2024 року дозволив командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До цього в Збройних силах України функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони.

У Львові 15 листопада відкрили перший в Україні рекрутинговий центр 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Крім того, Кабінет міністрів удосконалив порядок рекрутингу до армії в електронній формі. Військова частина після надходження заяви від громадянина повинна протягом робочого дня провести співбесіду з ним та ухвалити рішення щодо прийому на військову службу за контрактом.