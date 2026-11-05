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Каждый четвертый житель Земли до сих пор не пользуется интернетом: где разрыв наибольший

17:32 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Каждый четвертый житель Земли до сих пор не пользуется интернетом: где разрыв наибольший Более 2 миллиардов человек не пользуются интернетом (изображение: РБК-Украина)
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Миллиарды людей в мире до сих пор не имеют доступа к интернету, несмотря на стремительное развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта. Новый отчет показал, в каких регионах цифровое неравенство наибольшее и почему женщины чаще остаются вне цифрового мира.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на отчет The International Telecommunication Union's Facts and Figures 2026.

Как выглядит цифровое неравенство в мире?

Согласно данным отчета, в 2026 году интернетом пользуются 6,3 миллиарда человек, что составляет 76 процентов общей численности населения Земли.

Это означает, что около двух миллиардов человек - 24 процента - остаются офлайн, хотя этот показатель несколько уменьшился по сравнению с прошлогодними данными, когда без связи оставались 2,2 миллиарда человек.

Каждый четвертый житель Земли до сих пор не пользуется интернетом: где разрыв наибольший
Мировое распределение персонального доступа в интернет (скриншот: ITU)

Исследование выявляет четкие диспропорции о том, кто имеет доступ к сети.

Какие именно?

Гендерный разрыв: 79 процентов мужчин пользуются интернетом по сравнению с 74 процентами женщин.

Возрастной фактор: молодежь в возрасте от 15 до 24 лет подключена к глобальной "паутине" на 86 процентов, в то время как среди остального населения этот показатель составляет 74 процента.

Локация: в городах доступ имеют 82 процента жителей, в то время как в сельской местности - всего 63 процента.

Читайте больше: Каждый четвертый украинец не защищает свои данные в интернете: как не стать жертвой мошенников

Уровень владения мобильными телефонами и вызовы будущего

Кроме доступа к сети, аналитики исследовали уровень владения мобильными устройствами среди людей от 10 лет.

Каждый четвертый житель Земли до сих пор не пользуется интернетом: где разрыв наибольший
Процентное соотношение владения мобильными телефонами в мире (скриншот: ITU)

В глобальном масштабе телефоны имеются у 84 процентов населения, однако наблюдается огромный разрыв между экономическими категориями. Так, в странах с высоким уровнем дохода этот показатель достигает 95 процентов, тогда как в странах с низким уровнем дохода - всего 57 процентов.

Эксперты отмечают: для преодоления действующего разрыва недостаточно расширять техническую инфраструктуру.

По словам представителей ITU, приоритетом должно стать развитие цифровых навыков, в противном случае преимущества современных технологий и искусственного интеллекта будут оставаться недоступными для значительной части глобального сообщества.

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