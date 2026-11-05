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Кожен четвертий житель Землі досі не користується інтернетом: де розрив найбільший

17:32 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Кожен четвертий житель Землі досі не користується інтернетом: де розрив найбільший Понад 2 мільярди людей не користується інтернетом (зображення: РБК-Україна)
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Мільярди людей у світі досі не мають доступу до інтернету, попри стрімкий розвиток цифрових технологій і штучного інтелекту. Новий звіт показав, у яких регіонах цифрова нерівність найбільша та чому жінки частіше залишаються поза цифровим світом.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на звіт The International Telecommunication Union's Facts and Figures 2026.

Як виглядає цифрова нерівність у світі?

Згідно з даними звіту, у 2026 році інтернетом користуються 6,3 мільярда людей, що становить 76 відсотків від загальної чисельності населення Землі.

Це означає, що близько двох мільярдів людей - 24 відсотки - залишаються офлайн, хоча цей показник дещо зменшився порівняно з минулорічними даними, коли без зв'язку залишалися 2,2 мільярда осіб.

Кожен четвертий житель Землі досі не користується інтернетом: де розрив найбільший
Світовий розподіл персонального доступу до інтернету (скриншот: ITU)

Дослідження виявляє чіткі диспропорції у тому, хто саме має доступ до мережі.

Які саме?

Гендерний розрив: 79 відсотків чоловіків користуються інтернетом порівняно з 74 відсотками жінок.

Віковий фактор: молодь у віці від 15 до 24 років підключена до глобальної "павутини" на 86 відсотків, тоді як серед решти населення цей показник становить 74 відсотки.

Локація: у містах доступ мають 82 відсотки жителів, тоді як у сільській місцевості - лише 63 відсотки.

Читайте більше: Кожен четвертий українець не захищає свої дані в інтернеті: як не стати жертвою шахраїв

Рівень володіння мобільними телефонами та виклики майбутнього

Окрім доступу до мережі, аналітики дослідили рівень володіння мобільними пристроями серед людей віком від 10 років.

Кожен четвертий житель Землі досі не користується інтернетом: де розрив найбільший
Відсоткове співвідношення володіння мобільними телефонами у світі (скриншот: ITU)

У глобальному масштабі телефони є у 84 відсотків населення, проте спостерігається величезний розрив між економічними категоріями. Так, у країнах з високим рівнем доходу цей показник сягає 95 відсотків, тоді як у країнах із низьким рівнем доходу - лише 57 відсотків.

Експерти наголошують: для подолання чинного розриву недостатньо лише розширювати технічну інфраструктуру.

За словами представників ITU, пріоритетом має стати розвиток цифрових навичок, інакше переваги сучасних технологій та штучного інтелекту залишатимуться недоступними для значної частини глобальної спільноти.

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