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Денежная поддержка родителей онлайн: все о новых услугах и компенсациях в "Дії"

13:33 23.10.2026 Пт
3 мин
aimg Валерия Коваль
Денежная поддержка родителей онлайн: все о новых услугах и компенсациях в "Дії" Что нужно знать о новых возможностях оформления выплат через "Дію" (фото: Facebook/Коваль)
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Рождение ребенка – это время, когда каждая минута на вес золота. Ходить госучреждениями с младенцем на руках или собирать кипы справок — точно не то, чем должны заниматься родители. Именно поэтому мы цифровизируем социальные услуги, чтобы необходимую финансовую поддержку можно было оформить в считанные минуты.

Сейчас на портале "Дія" запускается комплексная система поддержки семей на разных этапах: от беременности до момента, когда ребенок уходит в садик или ясли. Две услуги уже работают онлайн, а третья появится в ближайшее время.

Рассказываю, как они работают и что нужно знать родителям.

Пособие по беременности и родам

Эта услуга создана для женщин, не платят ЕСВ. Речь идет о неработающих матерях, студентках, а также военнослужащих, полицейских и сотрудницах ГСЧС.

Размер пособия составляет 7000 грн ежемесячно.

Чтобы его оформить, не нужно собирать бумажные справки. Главное – иметь медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Оно должно быть действительным или с даты его закрытия прошло не более 6 месяцев. Деньги поступают на обычный счет "Дія.Картки".

Здесь нет никаких ограничений по MCC-кодам, поэтому вы можете тратить эти средства на любые собственные нужды. Заходите и пользуйтесь на портале.

Помощь в первый год ребенка

Это ежемесячная поддержка родителей в течение первого года жизни малыша в размере 7000 грн (или 10 500 грн, если речь идет о ребенке с инвалидностью).

Подать заявление можно до последнего дня шестого месяца после 1 года. Но сама выплата будет за период завершения медицинского заключения о временной нетрудоспособности/или 1 января 2026 года до исполнения 1 года.

В отличие от выплат по беременности, это уже целевые средства. Они зачисляются на специальный счет "Забота о ребенке" вашей "Дія.Картки". Потратить их можно исключительно на детские товары: детское питание, одежду, подгузники и средства ухода.

Процесс подачи полностью цифровой и состоит из двух шагов:

  • Мама авторизируется на портале "Дія" и заполняет первую часть заявления.
  • Система сама проверяет данные в государственных реестрах (паспорт, РНОКПП и возраст ребенка).

Когда проверка прошла успешно, по электронной почте поступает ссылка на вторую часть заявления. Ее нужно подписать "Дія.Підписом" или файловым КЭП в течение 24 часов. Заходите и пользуйтесь на портале.

Если вам удобнее подать документы в бумажном виде, такая возможность остается — можно обратиться в ЦНАП, Пенсионный фонд или представителей громады.

"єЯсла": поддержка для тех, кто возвращается к работе

Отдельный блок, который мы запускаем в ближайшие недели, — услуга "єЯсла". Она рассчитана на родителей детей от 1 до 3 лет, которые решают выходить на работу на полный день после отпуска по уходу.
Государство будет ежемесячно компенсировать 8 000 грн на каждого ребенка (или 12 000 грн для детей с инвалидностью).

Эти средства можно направить на покрытие расходов на уход и развитие малыша, ведь они также будут приходить на специальный счет "Забота о ребенке" вашей "Дія.Картки".

Главная цель этих изменений – сделать общение с государством незаметным и простым. Сервисы разработаны Минцифрой совместно с Минсоцполитики, а также нашими швейцарскими партнерами по EGAP и Фонду Восточная Европа, чтобы родители тратили время на ребенка, а не на бюрократию.

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