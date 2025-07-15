Козацкая мощь и бордовый цвет: что означает новый образ Усика перед реваншем с Дюбуа

Какой костюм выбрал Александр Усик

14 июля чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик открыл мозаику "Боривітер" на Трафальгарской площади в Лондоне. Он появился на мероприятии в бордовом костюме украинского бренда Damirli с авторской вышивкой.

Сегодня, в день Украинской Государственности, дизайнер Эльвира Гасанова подробнее рассказала о символике нового образа Александра Усика, с которым боксер появился на публике накануне боя-реванша с Даниэлем Дюбуа.

Костюм Александра Усика (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

"Образ Александра Усика - символ непоколебимой силы и украинской идентичности", - отметила Гасанова.

Что означает бордовый костюм Александра Усика

По словам дизайнера, этот костюм - специальная разработка, созданная исключительно для Усика.

"Вчера в Лондоне он впервые вышел в бордовом костюме с авторской вышивкой. Бордо - цвет казацкой крови, достоинства и отваги", - объяснила она.

Брюки, как отметила Эльвира Гасанова, вдохновлены традиционными украинскими шароварами.

Что означает костюм Александра Усика (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

"Это символ свободы движения и неповиновения", - подчеркнула дизайнер.

Символизм вышивки на костюме Усика

Особое внимание привлекает вышивка платинового цвета, украшенная камнями. Ее эскиз был создан по личному запросу Усика.

"Для него вышивка - это не просто декор, а код нации и сакральный орнамент, защищающий и дающий силу", - подчеркнула Гасанова.

В узоре использована виноградная лоза - символ плодородия, непрерывности жизни и связи поколений, а также геометрические элементы и крестик - знак равновесия и воинской дисциплины.

Александр Усик (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Листья и цветы должны напоминать, что жизненная энергия не исчезает - даже в самые темные времена она прорастает снова.

"Каждый стежок этой вышивки как броня современного казака. Это оберег, который держит его в связи с предками и всей страной", - объяснила она.

Что означает костюм Александра Усика (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Дизайнер также отметила, что образ Усика - это не только об индивидуальности, но и о национальном единстве.

"Ни одна победа не бывает только личной - она всегда ради чего-то большего", - добавила она.

Подробнее рассмотреть вышивку можно на видео.

"Эта вышивка - щит и код. Она о том, что каждый из нас - ветка большого дерева. О том, что жизнь продолжается, даже когда тяжело. И о том, что сила козака - не только в оружии, а в корнях, держащих его крепко на земле", - подытожила Эльвира Гасанова.

Когда состоится бой Усик - Дюбуа 2

Бой-реванш состоится в ночь с субботы, 19 июля, на воскресенье, 20 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Противостояние начнется примерно в 23:30 по киевскому времени.

Напомним, их первый бой состоялся 26 августа 2023 в польском Вроцлаве. Тогда Усик победил, нокаутировав Дюбуа в девятом раунде.