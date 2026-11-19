Что такое "супер" Эль-Ниньо и чем отличается от Ла-Нинья

Эксперт рассказала, что одно из явлений, которое беспокоит сегодня некоторых украинцев, Всемирная метеорологическая организация назвала в этом году "супер" Эль-Ниньо.

Она объяснила, что "супер" Эль-Ниньо - это "периодический процесс в экваториальных водах Тихого океана" (в восточной его части), когда "температура воды становится высокой, очень высокой".

"И это, соответственно, дает дополнительную энергию в атмосферу. Как тепловую, так, конечно, и насыщение влагой происходит", - сообщила Птуха.

В то же время существует, по ее словам, и "противоположный процесс - Ла-Нинья".

"Когда эта температура, наоборот, снижается и нет такого интенсивного выделения тепла и влаги", - уточнила представительница УкрГМЦ.

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Может ли "супер" Эль-Ниньо влиять на погоду в Украине

"Что касается "супер" Эль-Ниньо (и его влияния на погоду в Украине, - Ред.) - это, конечно, не совсем наша компетенция. Это - более широкие планетарные процессы, которыми занимаются климатологи", - сообщила Птуха.

Она напомнила, что в Украине есть Институт гидрометеорологии, где есть отдел прикладной метеорологии и климатологии. Там - работают очень высококвалифицированные специалисты.

"Именно они могут подробнее об этом рассказать, ведь они все эти связи исследовали - что, как и на что влияет. Для этого нужно огромный объем данных проанализировать. Научные работы по этому пишутся", - рассказала эксперт.

В то же время она отметила, что большинство ученых видят "особенно прямое влияние" Эль-Ниньо - на тихоокеанский регион.

"Если есть Эль-Ниньо, то есть теплые экваториальные воды, то там - большее количество осадков, более высокие значения температуры", - рассказала специалист.

Она отметила, что прямого влияния "супер" Эль-Ниньо на территорию Украины - нет.

"Чтобы вот так прямо сказать, что если будет это Эль-Ниньо, то стопроцентно у нас там будет такой-то ход синоптических процессов", - уточнила Птуха.

В то же время опосредованное влияние - "есть и может быть".

"Но в какой степени - это уже нужно исследовать", -– добавила синоптик.

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Какой может быть грядущая зима в Украине

Птуха рассказала, что говорить о зиме в Украине сейчас - слишком рано.

Разве что сделать предположение, исходя из данных и предварительных прогнозов от специалистов Украинского гидрометеорологического центра, Института гидрометеорологии и мировых прогностических центров.

"Для территории Украины в целом зима ожидается (именно зимние месяцы)... Среднемесячная температура - на 1-2 градуса выше климатической нормы", - сообщила эксперт.

"Но это - по расчетам по состоянию на сегодняшний день", - отметила она.

Представительница УкрГМЦ объяснила, что в дальнейшем эту информацию еще будут уточнять - "с приближением к каждому месяцу".

"Всегда выпускается месячный прогноз... Там уже есть более точные расчеты среднемесячной температуры и распределения осадков", - уточнила специалист.

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Когда именно наступает метеорологическая зима

"У нас большинство зим, на протяжении последних десятилетий - в условиях изменения климата - выше климатической нормы", - сообщила Птуха.

Был даже такой сезон, по ее словам, когда "метеорологическая зима вообще на территории Украины не наступила" (речь идет о 2019-2020 годах).

"Это - впервые за историю наблюдений такое было", - уточнила синоптик.

Она напомнила, что метеорологическая зима наступает, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже 0°C несколько дней подряд.

То есть когда морозы - стабильные.

"А тогда - такого не было. На несколько дней могла опускаться (температура, - Ред.), а потом - снова в плюсовую переходила", - поделилась специалист.

Именно поэтому - в разрезе последних десятилетий - синоптики предполагают, что показатели зимы 2026-2027 годов "могут быть выше климатической нормы".

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Какие еще процессы могут влиять на погоду

Птуха сообщила, что говоря о погоде и прогнозах, важно помнить также о Циркумполярном или полярном вихре - масштабной циклонической циркуляции холодного воздуха вокруг полюса Земли, охватывающей тропосферу и стратосферу.

"Он может нарушиться. И это невозможно спрогнозировать с большой заблаговременностью", - отметила она.

Представительница УкрГМЦ добавила, что "уже даже сейчас, как говорят определенные ученые, там есть определенные изменения".

"И это постоянно, ежедневно отслеживается. И потом уже будет проявляться для территории Украины. Так что будем следить", - констатировала специалист.

Она напомнила, что главное - следить за актуальными прогнозами от Укргидрометцентра.

"То есть смотрим на ближайшую... ну неделю еще, можем смотреть и планировать свою жизнь", - подытожила синоптик.