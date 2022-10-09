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Какая бы ни была причина взрыва на Крымском мосту, это победа для ВСУ, - глава МИД Эстонии

Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Разрушение Крымского моста - это победа для Украины, независимо от причины, которая вызвала взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что взрыв на Керченском мосту имеет важное символическое, моральное и военно-тактическое значение для Украины, поскольку он препятствует военным усилиям России в Украине, прерывая ее военную цепь поставок через Крым", - сказал представитель пресс-службы МИД Эстонии.

Он добавил, что разрушение моста - это победа для нашей страны.

"Какой бы ни была причина взрыва, все равно это победа для Вооруженных сил Украины", - добавил он.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту вспыхнул мощный пожар после взрыва. Российские СМИ сообщали, что это привело к разрушению двух пролетов переправы и повреждению 1,3 километра железнодорожного полотна.

Источники РБК-Украина сообщают, что подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией СБУ. А руководитель офиса президента Михаила Подоляк предположил, что чрезвычайное событие, вероятно, стало следствием противостояния между ФСБ и военными.

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ЭстонияКрымский мост