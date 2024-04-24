Украину накроет циклон Biruta. Прогноз погоды на сегодня

Погоду в Украине сегодня, 24 апреля, будет определять циклон. Он, в свою очередь, принесет дожди, местами даже с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр, прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

В Украине 24 апреля, как отметила Диденко, дожди пройдут повсюду, умеренные и порой даже значительные. В дневные часы на юге и на востоке без существенных осадков. В частности, как добавляют в "Укргидрометцентре", дожди, днем иногда грозы, ожидаются в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях, местами значительные дожди.

Температура воздуха на севере и западе +11...+16 градусов, на юго-востоке страны +19...+24, на остальной территории - +17...+24 градуса, на юге местами до +25....+28 градусов.

"На высокогорье Карпат днем дождь, температура днем +3...+8 градусов", - добавили в "Укргидрометцентре".

При этом ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем по Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине 24 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Чем объясняется такая погода?

Подобная погода, по словам Диденко, будет определяться циклоном.

"В Украину снова запрыгивает активный циклон с юга, который принесет дожди и сильный ветер!" - рассказала Диденко.

Циклон, по ее данным, принадлежит к семейному циклоническому клану Biruta (карта - ред), который подчиняет своему дождевому влиянию значительную часть европейского континента.

Погода в Украине 24 апреля будет определяться циклоном (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Украине на выходные

К тому же, как добавила Диденко, в ближайшие выходные - в субботу-воскресенье - в Украине будет прекрасная погода, везде солнечно и +18....+23 градусов.

Отметим, что в последнее время погода в Украине достаточно дождлива. Осадки вместе с порывами ветра устроили недавно отключения света в нескольких регионах. Например, в Одессе от ветра падали деревья. Добавим, что 21 апреля в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков - 25,8 мм. Подробнее о погоде до конца текущей рабочей недели, читайте в материале РБК-Украина.