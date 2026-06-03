25 декабря или 7 января? Опрос показал, когда большинство украинцев празднует Рождество

Более половины украинцев празднуют Рождество 25 декабря. Лишь 18% продолжают отмечать этот праздник 7 января, тогда как каждый пятый украинец празднует обе даты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию результатов опроса социологической группы Rating Group.

Главное: Новый лидер: Большинство украинцев успешно перешли на новый календарь - 51% опрошенных празднуют Рождество 25 декабря.

Большинство украинцев успешно перешли на новый календарь - 51% опрошенных празднуют Рождество 25 декабря. Старая дата и компромисс: Только 18% респондентов продолжают отмечать праздник по старому стилю (7 января), тогда как более каждого пятого празднует обе даты.

Только 18% респондентов продолжают отмечать праздник по старому стилю (7 января), тогда как более каждого пятого празднует обе даты. Географический фактор: Больше всего сторонников новой даты проживает на западе Украины и в Киеве.

Больше всего сторонников новой даты проживает на западе Украины и в Киеве. Влияние конфессий: Самый высокий уровень поддержки 25 декабря обнаружили верующие УГКЦ, протестанты и ПЦУ.

Самый высокий уровень поддержки 25 декабря обнаружили верующие УГКЦ, протестанты и ПЦУ. Возраст, доходы и место жительства: Разница между жителями городов и сел, как и между возрастными группами, является минимальной. Однако есть четкая зависимость от состояния.

Большинство украинцев перешли на празднование 25 декабря

Согласно результатам опроса, 51% украинцев празднуют Рождество 25 декабря.

Еще 21% респондентов сообщили, что отмечают праздник дважды - 25 декабря и 7 января.

Лишь 18% украинцев празднуют Рождество по старой дате - 7 января. В то же время 9% опрошенных не празднуют Рождество вообще, а 1% не смог определиться с ответом.

Сооснователь и CEO Rating Group Алексей Антипович назвал такие результаты показательными.

"Один из вопросов, который является водоразделом в религиозном сознании - это когда празднуют Рождество. 51% указали, что празднуют 25 декабря. Как по мне, поскольку достаточно недавно был введен новый календарь, то прекрасные показатели поддержки этого решения. Оно характерно для всех конфессий", - отметил он.



Когда украинцы празднуют Рождество? (инфографика: Rating Group)

Где больше всего сторонников нового календаря

Чаще всего Рождество 25 декабря празднуют жители западных областей Украины. Там такой ответ дали 68% опрошенных.

В Киеве сторонников новой даты 59%, в центральных областях - 51%.

Зато на юге страны 25 декабря празднуют 37% респондентов, а на востоке - только 24%.

Именно на востоке зафиксировали наибольшую долю тех, кто продолжает праздновать Рождество 7 января - 29%. Еще 27% жителей восточных регионов отмечают обе даты.

Влияют ли возраст и место жительства

Социологи не обнаружили существенной разницы между горожанами и жителями сел.

Так, Рождество 25 декабря празднуют:

52% жителей областных центров;

51% жителей других городов;

49% жителей сел.

Также схожие показатели зафиксировали среди разных возрастных групп. Доля тех, кто празднует Рождество 25 декабря, колеблется от 47% до 52%.

Меньше всего сторонников новой даты среди людей в возрасте 30-39 лет - 47%. Больше всего - среди молодежи 18-29 лет и украинцев в возрасте от 40 до 59 лет, где таких по 52%.

Как влияет уровень доходов и религиозные взгляды

Опрос показал, что среди украинцев с высокими доходами сторонников празднования Рождества 25 декабря больше.

Среди обеспеченных граждан такую дату выбирают 59%, среди людей со средним уровнем доходов - 52%, среди малообеспеченных - 47%, а среди бедных - 35%.

Самый высокий уровень поддержки нового календаря зафиксировали среди верующих Украинской греко-католической церкви. Среди них Рождество 25 декабря празднуют 90% опрошенных.

Среди протестантов таких 77%, а среди верующих Православной церкви Украины - 65%.

В то же время среди сторонников УПЦ больше всего тех, кто продолжает праздновать Рождество 7 января - 39%.

Среди атеистов 44% празднуют Рождество 25 декабря, тогда как 30% вообще не отмечают этот праздник.

Отметим, опрос проводился 4-9 мая 2026 года методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 2000 респондентов.