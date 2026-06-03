ua en ru
Ср, 03 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

25 декабря или 7 января? Опрос показал, когда большинство украинцев празднует Рождество

14:18 03.06.2026 Ср
3 мин
Многие украинцы все еще не могут выбрать единственный вариант и празднуют Рождество дважды
aimg Татьяна Веремеева
25 декабря или 7 января? Опрос показал, когда большинство украинцев празднует Рождество Фото: Празднование Рождества в Украине (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Более половины украинцев празднуют Рождество 25 декабря. Лишь 18% продолжают отмечать этот праздник 7 января, тогда как каждый пятый украинец празднует обе даты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию результатов опроса социологической группы Rating Group.

Главное:

  • Новый лидер: Большинство украинцев успешно перешли на новый календарь - 51% опрошенных празднуют Рождество 25 декабря.
  • Старая дата и компромисс: Только 18% респондентов продолжают отмечать праздник по старому стилю (7 января), тогда как более каждого пятого празднует обе даты.
  • Географический фактор: Больше всего сторонников новой даты проживает на западе Украины и в Киеве.
  • Влияние конфессий: Самый высокий уровень поддержки 25 декабря обнаружили верующие УГКЦ, протестанты и ПЦУ.
  • Возраст, доходы и место жительства: Разница между жителями городов и сел, как и между возрастными группами, является минимальной. Однако есть четкая зависимость от состояния.

Большинство украинцев перешли на празднование 25 декабря

Согласно результатам опроса, 51% украинцев празднуют Рождество 25 декабря.

Еще 21% респондентов сообщили, что отмечают праздник дважды - 25 декабря и 7 января.

Лишь 18% украинцев празднуют Рождество по старой дате - 7 января. В то же время 9% опрошенных не празднуют Рождество вообще, а 1% не смог определиться с ответом.

Сооснователь и CEO Rating Group Алексей Антипович назвал такие результаты показательными.

"Один из вопросов, который является водоразделом в религиозном сознании - это когда празднуют Рождество. 51% указали, что празднуют 25 декабря. Как по мне, поскольку достаточно недавно был введен новый календарь, то прекрасные показатели поддержки этого решения. Оно характерно для всех конфессий", - отметил он.

25 декабря или 7 января? Опрос показал, когда большинство украинцев празднует Рождество
Когда украинцы празднуют Рождество? (инфографика: Rating Group)

Где больше всего сторонников нового календаря

Чаще всего Рождество 25 декабря празднуют жители западных областей Украины. Там такой ответ дали 68% опрошенных.

В Киеве сторонников новой даты 59%, в центральных областях - 51%.

Зато на юге страны 25 декабря празднуют 37% респондентов, а на востоке - только 24%.

Именно на востоке зафиксировали наибольшую долю тех, кто продолжает праздновать Рождество 7 января - 29%. Еще 27% жителей восточных регионов отмечают обе даты.

Влияют ли возраст и место жительства

Социологи не обнаружили существенной разницы между горожанами и жителями сел.

Так, Рождество 25 декабря празднуют:

  • 52% жителей областных центров;
  • 51% жителей других городов;
  • 49% жителей сел.

Также схожие показатели зафиксировали среди разных возрастных групп. Доля тех, кто празднует Рождество 25 декабря, колеблется от 47% до 52%.

Меньше всего сторонников новой даты среди людей в возрасте 30-39 лет - 47%. Больше всего - среди молодежи 18-29 лет и украинцев в возрасте от 40 до 59 лет, где таких по 52%.

Как влияет уровень доходов и религиозные взгляды

Опрос показал, что среди украинцев с высокими доходами сторонников празднования Рождества 25 декабря больше.

Среди обеспеченных граждан такую дату выбирают 59%, среди людей со средним уровнем доходов - 52%, среди малообеспеченных - 47%, а среди бедных - 35%.

Самый высокий уровень поддержки нового календаря зафиксировали среди верующих Украинской греко-католической церкви. Среди них Рождество 25 декабря празднуют 90% опрошенных.

Среди протестантов таких 77%, а среди верующих Православной церкви Украины - 65%.

В то же время среди сторонников УПЦ больше всего тех, кто продолжает праздновать Рождество 7 января - 39%.

Среди атеистов 44% празднуют Рождество 25 декабря, тогда как 30% вообще не отмечают этот праздник.

Отметим, опрос проводился 4-9 мая 2026 года методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 2000 респондентов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, почему в Украине Рождество теперь празднуют 25 декабря, а не 7 января. Причина - переход ПЦУ в 2023 году на новоюлианский календарь. Из-за этого все непереходные церковные праздники сместились на 13 дней раньше, поэтому Рождество Христово теперь официально отмечают 25 декабря.

Также мы писали о традициях празднования рождественских праздников в Украине - от Николая до Крещения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Рождество Праздники
Новости
Зеленский поставил жесткий дедлайн по Patriot и пригрозил кадровыми выводами
Зеленский поставил жесткий дедлайн по Patriot и пригрозил кадровыми выводами
Аналитика
Жизнь после "Артемсоли": как Украина преодолевает дефицит соли и кто заменил промышленного гиганта
Мария Волощукредактор РБК-Украина Жизнь после "Артемсоли": как Украина преодолевает дефицит соли и кто заменил промышленного гиганта