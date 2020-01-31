Підступний вірус: чи загрожує українцям епідемія грипу

В Україні у січні спостерігається спалах грипу та ГРВІ. Влада масово закриває школи на карантин. У Центрі громадського здоров'я МОЗ України повідомили, що епідеміологічний поріг станом на кінець місяця перевищено на 1,4%. Понад 60% хворих – діти. Від ускладнень померло 13 осіб, серед них одна дитина.

За сезон зазвичай відбувається два піки грипу, коли люди хворіють частіше за все, говорить голова організації "Інфекційний контроль в Україні" Андрій Александрін.

"Перший пік припадає на кінець грудня з переходом в січень. Зараз у нас цей етап затягнувся. Як бачимо, він тільки починається. Другий пік, коли може відбутися новий спалах захворюваності на грип, очікується в кінці лютого і на початку березня", – пояснює він.

Часто прогнози про піки грипу можуть не бути точними або з часом коригуватися. Тому варто вакцинуватися від грипу взимку у будь-якому випадку, щоб зменшити ймовірність хвороби, зазначає лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв.

У багатьох областях медики вже зараз виявляють досить важкі форми грипу. У Тернополі у середині січня госпіталізували кілька сотень людей з важкою пневмонією. Троє пацієнтів померли, п'ятеро опинилися у реанімації.

За словами пульмонолога Алли Пастернак з Тернополя, багато хто з хворих лікувалися кілька днів самостійно і не зверталися за допомогою до лікарів. Через час у пацієнтів з'явилися задишка, кашель і температура вище 38 градусів, яку важко збити. У разі таких симптомів медики наполегливо просять не займатися самолікуванням, а якнайшвидше звертатися за допомогою.

У Львові за перші три тижні січня від важкої форми пневмонії померли четверо пацієнтів. Якщо у минулому році там пролікували 73 пацієнта з запаленнями легенів, то у цей же період 2020 року такий діагноз поставили 121 пацієнту, каже заступник головного лікаря Львівської лікарні швидкої допомоги Леся Кобецька.

"Етіологію (причину, - ред.) поки не встановили офіційно, але ситуація у Тернопільській області – це спалах грипу або грипоподібного захворювання, коли вірус проявився у вигляді важкої пневмонії. Вірус грипу спричиняє швидке ослаблення організму, а пневмонія часто нашаровується вже у вигляді вторинної інфекції", – пояснює Александрін.

Проблеми діагностики та ризики з-за кордону

Подорожуючи в іншу країну, необхідно бути вкрай обережним, адже звідти можна "привезти" в Україну нові штами вірусу, попереджає Андрій Александрін.

"У США на сьогоднішній день переважає вірус грипу Б. Серйозну загрозу несе і коронавірус, виявлений у Китаї. Днями ВООЗ навіть була близька до того, щоб оголосити надзвичайний стан через його епідеміологічну небезпеку, але поки такого рішення не прийняли", – говорить співрозмовник.

У світі про новий коронавірус 2019-nCoV з Китаю заговорили на початку січня, хоча перші хворі з'явилися у китайському місті Ухань ще у грудні минулого року. Китай закрив транспортне сполучення з містом, оголосивши у ньому карантин. Кожен день у світі реєструють нові випадки захворюваності, і їх кількість постійно зростає.

"Китайський" вірус проявляється у вигляді гострої пневмонії з високою температурою і сильною слабкістю. На даний момент відомо вже про більш ніж 130 жертв вірусу і декількох тисяч хворих. В українському уряді днями заявили, що посилюють заходи безпеки у зв'язку з його поширенням.

Україна не готова реагувати на подібні ситуації, зазначає Александрін. За його словами, наші лабораторії погано оснащені, а у регіонах гостро не вистачає кваліфікованих профільних фахівців.

"У разі виявлення коронавіруса у нас навряд чи швидко спрацюють лабораторії. Також буде недостатньо місць для пацієнтів: на жаль, у країні мало добре підготовлених відділень інтенсивної терапії, інфекційних відділень. У регіонах мало добре підготовлених епідеміологів, та й ті, хто є, і без того завантажені роботою", – констатує він.

З іншого боку, проблеми з діагностикою вірусів – це проблема багатьох країн світу, а не тільки України. Підтверджувати діагноз грипу вдається не скрізь банально через завантаженість лабораторій, зазначає Юрій Жигарєв. Але, за його словами, незважаючи на ці проблеми, робити лабораторні аналізи все ж потрібно.

"Результати у лабораторії готують приблизно протягом тижня. Іноді за цей час люди одужують. Або навпаки – у них з'являються дуже важкі, загрозливі для життя ускладнення. Є також швидкі тести з визначення грипу. Їх можна купити в аптеці за ціною близько 300 гривень, правда, вони є не скрізь", – зазначає доктор.

Як лікуватися і коли звертатися до лікаря

Основний вірус грипу, який циркулює в Україні зараз – це вірус Каліфорнія, який раніше був активний у нас ще у 2009 році, каже Юрій Жигарєв.

"У світі чимало "важких" пацієнтів з цим вірусом, були й смертельні наслідки. Лікують грип противірусними препаратами після консультації лікаря і постановки діагнозу. Визначити – грип це чи ні, життєво необхідно. Адже деякі препарати працюють відразу проти багатьох вірусів грипу, але не спрацюють при інших недугах. Наприклад, при парагрипі – гострої респіраторної інфекції, одному з видів ГРВІ", – звертає увагу співрозмовник.

У той же час йти до лікаря кожен раз при нежиті і температурі 37,5 не варто, каже лікар. Справа у тому, що при звичайній застуді пацієнт наражає себе на додатковий ризик і може підхопити вже справжній грип, поки сидить у черзі на прийом до лікаря у поліклініці.

"Є гарне старе правило: захворів – сиди вдома. Але це правило працює тільки у випадках, коли загальний стан людини не погіршується. Якщо ж є сильна слабкість, болі в м'язах, температура вище 39 градусів, то звертатися за допомогою потрібно", – пояснює співрозмовник.

Вакцинуватися у лютому – не пізно

Як не захворіти на грип? Навколо цього питання зазвичай багато міфів, нагадують у МОЗ. Приміром, незважаючи на поширені переконання, при вірусі не допоможе рясне вживання в їжу цитрусових, цибулі або часнику. Навіть навпаки – це може викликати печію та інші негативні для організму наслідки.

Замість цього, щоб захиститися, варто вакцинуватися, регулярно провітрювати приміщення вдома і на робочих місцях, повноцінно і різноманітно харчуватися.

Крім того, існує думка, що захиститися від грипу допоможе щоденний прийом харчових добавок, продуктів, що містять вітамін С, або так званих таблеток-"підсилювачів" імунітету взимку. Але варто пам'ятати, що доказів ефективності таких методик не існує, нагадують у міністерстві.

Також там радять не приймати антибіотики при грипі. А застосовувати для лікування виключно противірусні препарати, які повинен призначати тільки лікар.

Хибне твердження і про те, що у кінці січня або на початку лютого вакцинуватися від грипу вже пізно, кажуть у МОЗ. Щеплення робити варто, особливо їх необхідно пройти дітям до 5 років, вагітним, людям старше 65 років, пацієнтам з хронічними захворюваннями. Наприклад, з діабетом.

Щеплення потрібно робити у будь-який час епідсезону, наполягає Андрій Александрін: "Імунітет проти вірусу грипу виробляється, як правило, через два-три тижні після вакцинації. Тобто, якщо ви зробите щеплення зараз, то вже скоро будете захищені від основних штамів вірусів".

Про необхідність вакцинації нагадує і Юрій Жигарєв. За його словами, щеплення від грипу на початку лютого вбереже від хвороби до самого кінця циркуляції вірусу навесні. "Навіть якщо епідемії немає, деякі все одно хворіють навіть у квітні. Тому ігнорувати вакцинацію точно не варто", — переконаний він.