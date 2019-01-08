Двоє українців зуміли пройти перший раунд кваліфікації Australian Open

Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/AustralianOpen)

Стаховський і Костюк стартували з перемог

Двоє українців здобули перемоги в першому раунді кваліфікації в основну сітку нинішнього турніру Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open). Про це повідомляється на сайті змагань.

Перша ракетка України Сергій Стаховський за 1 годину і 48 хвилин обіграв француза Кенні де Шеппер - 6:3, 4:6, 6:3. У наступному раунді українець зіграє 164 ракеткою світу Лукою Ванні з Італії.

У жіночому відборі стартувала Марта Костюк, яка за 62 хвилини обіграла словачку Яну Чепелова (WTA 186) - 6:3, 7:5. Українка у другому раунді зустрінеться з француженкою Амандын Есс (WTA 241).

Picking up where she left off



Rising teenage star Marta Kostyuk d Jana Cepelova 6-3 7-5.



Qualifying scores https://t.co/coioO08LhR

Watch live https://t.co/QYtmsr2xv4 pic.twitter.com/aiHxT1Dwcv — #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2019

Українська тенісистка поділилася емоціями після перемоги в першому колі кваліфікації.

"Жодного разу в житті, я відкрию цей секрет, такого не було, щоб я виходила на корт і думала, що розплачуся. Ось наскільки я нервувала. За останній рік мені також довелося пройти чимало", - розповіла Костюк.

“Never in my life, I’ll tell you this secret, that when I was walking onto the court I thought I was going to cry because I was so nervous.”@marta_kostyuk feels the pressure to back up her #AusOpen 2018 run https://t.co/WfotUrqGep pic.twitter.com/joFF6LW07X — #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2019

У кваліфікації Australian Open також виступлять Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.

Нагадаємо, чотири українські тенісистки - Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова - заявилися в основну сітку Australian Open.