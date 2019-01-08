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Двоє українців зуміли пройти перший раунд кваліфікації Australian Open

Новини » Спорт    08.01.2019 - 10:09
Двоє українців зуміли пройти перший раунд кваліфікації Australian Open
Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/AustralianOpen)

Стаховський і Костюк стартували з перемог

Двоє українців здобули перемоги в першому раунді кваліфікації в основну сітку нинішнього турніру Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open). Про це повідомляється на сайті змагань.

Перша ракетка України Сергій Стаховський за 1 годину і 48 хвилин обіграв француза Кенні де Шеппер - 6:3, 4:6, 6:3. У наступному раунді українець зіграє 164 ракеткою світу Лукою Ванні з Італії.

У жіночому відборі стартувала Марта Костюк, яка за 62 хвилини обіграла словачку Яну Чепелова (WTA 186) - 6:3, 7:5. Українка у другому раунді зустрінеться з француженкою Амандын Есс (WTA 241).

Українська тенісистка поділилася емоціями після перемоги в першому колі кваліфікації.

"Жодного разу в житті, я відкрию цей секрет, такого не було, щоб я виходила на корт і думала, що розплачуся. Ось наскільки я нервувала. За останній рік мені також довелося пройти чимало", - розповіла Костюк.

У кваліфікації Australian Open також виступлять Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.

Нагадаємо, чотири українські тенісистки - Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова - заявилися в основну сітку Australian Open.

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