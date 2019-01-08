Двоє українців зуміли пройти перший раунд кваліфікації Australian Open

Стаховський і Костюк стартували з перемог
Двоє українців здобули перемоги в першому раунді кваліфікації в основну сітку нинішнього турніру Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open). Про це повідомляється на сайті змагань.
Перша ракетка України Сергій Стаховський за 1 годину і 48 хвилин обіграв француза Кенні де Шеппер - 6:3, 4:6, 6:3. У наступному раунді українець зіграє 164 ракеткою світу Лукою Ванні з Італії.
У жіночому відборі стартувала Марта Костюк, яка за 62 хвилини обіграла словачку Яну Чепелова (WTA 186) - 6:3, 7:5. Українка у другому раунді зустрінеться з француженкою Амандын Есс (WTA 241).
Picking up where she left off— #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2019
Rising teenage star Marta Kostyuk d Jana Cepelova 6-3 7-5.
Qualifying scores https://t.co/coioO08LhR
Watch live https://t.co/QYtmsr2xv4 pic.twitter.com/aiHxT1Dwcv
Українська тенісистка поділилася емоціями після перемоги в першому колі кваліфікації.
"Жодного разу в житті, я відкрию цей секрет, такого не було, щоб я виходила на корт і думала, що розплачуся. Ось наскільки я нервувала. За останній рік мені також довелося пройти чимало", - розповіла Костюк.
“Never in my life, I’ll tell you this secret, that when I was walking onto the court I thought I was going to cry because I was so nervous.”@marta_kostyuk feels the pressure to back up her #AusOpen 2018 run https://t.co/WfotUrqGep pic.twitter.com/joFF6LW07X— #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2019
У кваліфікації Australian Open також виступлять Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.
Нагадаємо, чотири українські тенісистки - Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова - заявилися в основну сітку Australian Open.