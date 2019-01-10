Костюк стала финалисткой квалификации Australian Open

Фото: Марта Костюк (ausopen.com)

Украинская теннисистка за менее чем час справилась с Амандин Эсс из Франции

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации турнира Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

В матче второго круга 16-летняя украинка за 56 минут обыграла француженку Амадин Эсс (WTA 241), завершив встречу со счетом 6:3, 6:2. В финале отборочного турнира Марта сыграет против 142 ракетки мира, испанки Паулы Бадосы-Хиберт.

На пути в финал квалификации Australian Open со своими соперниками не справились Ангелина Калинина и Сергей Стаховский.

Украинская теннисистка зачехлила ракетку во втором туре, проиграв в двух сетах американке Джейми Леб со счетом 3:6, 4:6.

Первая ракетка Украины в двух сетах проиграл итальянцу Луке Ванни со счетом 4:6, 6(3):7. Отметим, что Сергей был единственным представителем от Украины в мужском турнире в Австралии. Таким образом, ни один ни один из украинских мужчин не будет представлен на австралийском турнире Большого шлема впервые с 2008 года.

Напомним, четыре украинские теннисистки - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова - заявились в основную сетку Australian Open.