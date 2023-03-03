Костин анонсировал старт "юридического рамштайна"

"Эта конференция имеет целью стать неким "юридическим рамштайном" - собрать всех причастных к привлечению России к ответственности не только у нас в Украине, но и на международном уровне", - рассказал Костин.

По его словам, на этой конференции будут гости, которые приедут в Украину впервые с начала полномасштабной войны.

"Чем отличается эта конференция от других? Это будет конференция, впервые за время полномасштабной агрессии охватывать все элементы ответственности страны-агрессора", - отметил Костин.

Он обратил внимание, что до этого было много мероприятий, которые проходили в разных странах, но они узкотематические.

"Здесь мы будем говорить обо всем - и об ответственности на национальном уровне, на уровне МКС, о создании Спецтрибунала, механизме компенсации, таких самых тяжких преступлениях, как геноцид, преступления против детей, преступления, связанные с сексуальным насилием в условиях конфликта. Все эти компоненты будут рассматриваться на этой конференции", - сообщил Костин.

Отметим, как сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, конференция United for Justice должна состояться сегодня во Львове, куда уже приехал глава государства Владимир Зеленский с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и рядом украинских чиновников.

Напомним, сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по созданию специального трибунала для России.

Добавим, ранее заместитель председателя ОП Андрей Смирнов раскрыл подробности касательно моделей специального трибунала для России.

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