Костін анонсував старт "юридичного рамштайну"

"Ця конференція має на меті стати таким собі "юридичним рамштайном" - зібрати всіх дотичних до притягнення Росії до відповідальності не тільки у нас в Україні, але й на міжнародному рівні", - розповів Костін.

За його словами, на цій конференції будуть гості, які приїдуть до України вперше з початку повномасштабної війни.

"Чим відрізняється ця конференція від інших? Це буде конференція, яка вперше за час повномасштабної агресії охоплювати всі елементи відповідальності країни-агресора", - зауважив Костін.

Він звернув увагу, що до цього було багато заходів, які відбувалися в різних країнах, але вони є вузькотематичними.

"Тут ми будемо говорити про все - і про відповідальність на національному рівні, на рівні МКС, про створення Спецтрибуналу, механізм компенсації, такі найтяжчі злочини, як геноцид, злочини проти дітей, злочини, пов'язані з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Всі ці компоненти будуть розглядатися на цій конференції", - повідомив Костін.

Зазначимо, як повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, конференція United for Justice має відбутися сьогодні у Львові, куди вже приїхав глава держави Володимир Зеленський з президентом Латвії Егілсом Левітсом та низкою українських посадовців.

Нагадаємо, що сьогодні глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для Росії.

Додамо, раніше заступник голови ОП Андрій Смирнов розкрив подробиці щодо моделей спеціального трибуналу для Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.