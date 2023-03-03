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Костін анонсував старт "юридичного рамштайну"

Фото: генеральний прокурор України Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 3 березня відбудеться конференція United for Justice. Вона являє собою такий собі "юридичний рамштайн", який має на меті об'єднати зусилля для притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав генеральний прокурор Андрій Костін.

"Ця конференція має на меті стати таким собі "юридичним рамштайном" - зібрати всіх дотичних до притягнення Росії до відповідальності не тільки у нас в Україні, але й на міжнародному рівні", - розповів Костін.

За його словами, на цій конференції будуть гості, які приїдуть до України вперше з початку повномасштабної війни.

"Чим відрізняється ця конференція від інших? Це буде конференція, яка вперше за час повномасштабної агресії охоплювати всі елементи відповідальності країни-агресора", - зауважив Костін.

Він звернув увагу, що до цього було багато заходів, які відбувалися в різних країнах, але вони є вузькотематичними.

"Тут ми будемо говорити про все - і про відповідальність на національному рівні, на рівні МКС, про створення Спецтрибуналу, механізм компенсації, такі найтяжчі злочини, як геноцид, злочини проти дітей, злочини, пов'язані з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Всі ці компоненти будуть розглядатися на цій конференції", - повідомив Костін.

Зазначимо, як повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, конференція United for Justice має відбутися сьогодні у Львові, куди вже приїхав глава держави Володимир Зеленський з президентом Латвії Егілсом Левітсом та низкою українських посадовців.

Нагадаємо, що сьогодні глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для Росії.

Додамо, раніше заступник голови ОП Андрій Смирнов розкрив подробиці щодо моделей спеціального трибуналу для Росії.

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ЛьвівОфіс Генпрокурора