У НАТО стурбовані планами Косово створити армію

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг назвав такі плани Косово "невчасними"

Глави МЗС НАТО під час дискусії щодо прагнення країн Західних Балкан приєднатися до НАТО визнали "невчасною" ініціативу Косова щодо створення армії. Про це під час підсумкової прес-конференції у Брюсселі повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт НАТО.

"Генеральний секретар НАТО висловив стурбованість у зв'язку з планами по перетворенню Сил безпеки Косова в армію, назвавши цей крок "невчасним", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сербія звернулася за підтримкою до Росії і Китаю, виступаючи проти формування армії Косово. В Сербії вважають, що формування армії в Косово може призвести до відновлення зіткнень на Балканах.

Раніше президент Сербії Олександр Вучич на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним просив його про допомогу через ситуацію з Косово.

Також Вучич привів армію Сербії в бойову готовність через приїзд лідера Косова Хашима Тачі на озеро Газиводе в північній частині. Зокрема, перед приїздом Тачі, спецназ косовської поліції взяв під контроль об'єкти електростанції і водосховища в Газиводе.