ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У НАТО стурбовані планами Косово створити армію

Новини » Політика    05.12.2018 - 20:46
У НАТО стурбовані планами Косово створити армію
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг назвав такі плани Косово "невчасними"

Глави МЗС НАТО під час дискусії щодо прагнення країн Західних Балкан приєднатися до НАТО визнали "невчасною" ініціативу Косова щодо створення армії.  Про це під час підсумкової прес-конференції у Брюсселі повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт НАТО.

"Генеральний секретар НАТО висловив стурбованість у зв'язку з планами по перетворенню Сил безпеки Косова в армію, назвавши цей крок "невчасним", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сербія звернулася за підтримкою до Росії і Китаю, виступаючи проти формування армії Косово. В Сербії вважають, що формування армії в Косово може призвести до відновлення зіткнень на Балканах.

Раніше президент Сербії Олександр Вучич на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним просив його про допомогу через ситуацію з Косово.

Також Вучич привів армію Сербії в бойову готовність через приїзд лідера Косова Хашима Тачі на озеро Газиводе в північній частині. Зокрема, перед приїздом Тачі, спецназ косовської поліції взяв під контроль об'єкти електростанції і водосховища в Газиводе.

Сербські депутати заблокували парламент Косова через мита У Литві вважають, що НАТО повинно збільшити присутність в Чорноморському регіоні
Новини України НАТОКосово
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся