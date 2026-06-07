Косово проводит досрочные выборы после месяцев политического паралича

В Косово 7 июня стартовали досрочные парламентские выборы, которые должны определить будущее страны после длительного политического тупика и институционального кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Страна Западных Балкан проводит уже третьи парламентские выборы за чуть более чем год на фоне растущего недовольства граждан политической ситуацией.

Голосование происходит после нескольких месяцев институционального паралича. В апреле парламент, который остается глубоко разделенным, не смог избрать нового президента, что еще больше обострило кризис после безрезультатных выборов в феврале 2025 года.

Партия премьер-министра Альбина Курти "Vetëvendosje" победила на тех выборах, однако не смогла сформировать стабильное большинство. Это привело к политическому тупику и новым выборам.

После повторного голосования политическая сила Курти снова получила больше всего мест в парламенте и сформировала правительство при поддержке представителей национальных меньшинств. В то же время противостояние между властью и оппозицией не прекратилось.

В частности, бойкот оппозиционными силами голосования по избранию президента в конце концов привел к роспуску парламента и проведению очередных досрочных выборов.

Накануне голосования часть избирателей выражала разочарование из-за постоянной политической нестабильности. Некоторые сомневаются, что нынешние выборы принесут другой результат, чем предыдущие.

Бывшая президент Косово Вйоса Османи , которая сейчас баллотируется в парламент от своей бывшей партии, Демократической лиги Косово (LDK), призвала политические силы после выборов искать компромиссы и как можно быстрее сформировать действенные государственные институты.

" Я очень надеюсь, что народ Косово поможет нам достичь этого результата, создав демократический баланс между политическими партиями здесь, в Косово, который заставит все политические партии сесть за стол переговоров и обеспечить достижение соглашения о создании институтов как можно скорее", - подчеркнула она.

В то же время аналитики предупреждают, что нынешнее голосование может не стать выходом из кризиса. Политический исследователь Арди Ука считает, что Косово фактически застряло в цикле повторных выборов, а признаков готовности к компромиссу между главными политическими силами пока почти нет.