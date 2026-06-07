Косово проводить дострокові вибори після місяців політичного паралічу

У Косово 7 червня стартували дострокові парламентські вибори, які мають визначити майбутнє країни після тривалого політичного тупика та інституційної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Країна Західних Балкан проводить вже треті парламентські вибори за трохи більше ніж рік на тлі зростаючого невдоволення громадян політичною ситуацією.

Голосування відбувається після кількох місяців інституційного паралічу. У квітні парламент, який залишається глибоко розділеним, не зміг обрати нового президента, що ще більше загострило кризу після безрезультатних виборів у лютому 2025 року.

Партія прем'єр-міністра Альбіна Курті "Vetëvendosje" перемогла на тих виборах, однак не змогла сформувати стабільну більшість. Це призвело до політичного тупика та нових виборів.

Після повторного голосування політична сила Курті знову здобула найбільше місць у парламенті та сформувала уряд за підтримки представників національних меншин. Водночас протистояння між владою та опозицією не припинилося.

Зокрема, бойкот опозиційними силами голосування щодо обрання президента зрештою призвів до розпуску парламенту та проведення чергових дострокових виборів.

Напередодні голосування частина виборців висловлювала розчарування через постійну політичну нестабільність. Дехто сумнівається, що нинішні вибори принесуть інший результат, ніж попередні.

Колишня президент Косова Вйоса Османі , яка зараз балотується до парламенту від своєї колишньої партії, Демократичної ліги Косово (LDK), закликала політичні сили після виборів шукати компроміси та якнайшвидше сформувати дієві державні інституції.

" Я дуже сподіваюся, що народ Косово допоможе нам досягти цього результату, створивши демократичний баланс між політичними партіями тут, у Косово, який змусить усі політичні партії сісти за стіл переговорів і забезпечити досягнення угоди щодо створення інституцій якомога швидше", - наголосила вона.

Водночас аналітики попереджають, що нинішнє голосування може не стати виходом із кризи. Політичний дослідник Арді Ука вважає, що Косово фактично застрягло у циклі повторних виборів, а ознак готовності до компромісу між головними політичними силами поки що майже немає.