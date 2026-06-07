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Курс на РФ или Запад? В Армении стартовали решающие парламентские выборы

09:34 07.06.2026 Вс
2 мин
Когда станут известны первые цифры и расклад сил в парламенте?
aimg Мария Науменко
Курс на РФ или Запад? В Армении стартовали решающие парламентские выборы Фото: женщина с флагом Армении в Ереване (Getty Images)
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В Армении стартовало общенациональное голосование на выборах в парламент. Именно новый состав Национального собрания будет формировать будущий курс страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

Граждане Армении, которые находятся на территории страны, могут проголосовать до 20:00 по местному времени. В то же время голосование за рубежом не проводится.

Центральная избирательная комиссия Армении начнет публиковать данные о явке избирателей с полудня. Информация будет обновляться каждые три часа с определенной задержкой.

Ожидается, что первые результаты голосования начнут поступать около 23:00 по местному времени с небольших и отдаленных избирательных участков. Впрочем, они не позволят оценить общую картину голосования.

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Более понятным распределение сил в новом парламенте может стать после поступления результатов из крупных городов, прежде всего из Еревана, где проживает около трети избирателей страны. По оценкам местных наблюдателей, это может произойти примерно в 02:00-03:00 ночи.

Онлайн-подсчет голосов должен завершиться к утру понедельника.

Парламент Армении избирают по пропорциональной системе - только по партийным спискам. За места в новом созыве Национального собрания соревнуются 16 партий и два политических блока.

Проходной барьер для партий составляет 4%, а для избирательных блоков - 8%. При подсчете результатов будут учитывать только действительные бюллетени, тогда как недействительные голоса не будут влиять на распределение процентов между участниками выборов.

Курс на Запад или возвращение в РФ

Как пишет Bloomberg, эти выборы в Армении многие политики и эксперты называют определяющими для дальнейшего внешнеполитического курса страны. Премьер-министр Никол Пашинян, который находится у власти с 2018 года, выступает за углубление сотрудничества с ЕС и США и постепенное уменьшение зависимости от России.

Партия Пашиняна "Гражданский договор" соревнуется, в частности, с блоком "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна и "Армянским альянсом" экс-президента Роберта Кочаряна

Накануне голосования в Армении вспыхнул скандал вокруг одного из фаворитов выборов - оппозиционного блока "Сильная Армения" во главе с армяно-российским бизнесменом Самвелом Карапетяном. Проевропейская партия "Республика" требовала снять политсилу с выборов из-за обвинений в возможном подкупе избирателей.

Впрочем, Центральная избирательная комиссия Армении единогласно отклонила это требование, заявив об отсутствии достаточных оснований для дисквалификации. В результате "Сильная Армения" сохранила право участвовать в парламентских выборах, которые проходят 7 июня.

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