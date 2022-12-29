Сербы в Косово пообещали Вучичу разобрать баррикады

Сербы из Косово и Метохии сообщили, что начнут разбирать баррикады утром 29 декабря.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, это займет от 24 до 48 часов.

"Это долгий процесс. Он займет некоторое время", - сказал Вучич.

Двусторонняя напряженность обострилась с прошлого месяца, когда этнические сербы на севере Косово уволились с работы в государственных учреждениях, включая полицию и судебную систему, из-за решения косовского правительства заменить сербские автомобильные номерные знаки.

Сербы на севере Косово возводят баррикады и блокируют дороги в течение примерно трех недель после ареста косовской полицией бывшего полицейского Деяна Пантича. Его освобождение было одним из главных требований протестующих.

Напомним, Государственный департамент США обнародовал сегодня, 28 декабря, совместное заявление Европейского союза и США об эскалации напряженности на севере Косово.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что, по словам министра внутренних дел Косово Хелала Швечла, Сербия под давлением России стремится дестабилизировать Косово, поддерживая сербское меньшинство на севере, которое блокирует дороги последние недели.

В понедельник, 26 декабря, сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Вскоре после этого косовские сербы на севере страны в ночь на 27 декабря построили в центре города Митровица баррикады.

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