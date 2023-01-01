В Косово просят больше миротворцев НАТО на фоне конфликта с Сербией

Власти Косово призвали увеличить численность войск НАТО в частично признанном государстве на фоне очередного обострения конфликта с Сербией.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Welt заявил премьер-министр Косово Альбин Курти.

"Значительное увеличение количества солдат и военной техники НАТО в нашей стране улучшило бы безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан", - отметил глава правительства.

По его словам, Косово сейчас также увеличивает расходы на оборону и количество своих солдат и резервистов.

"Увеличение количества солдат в составе миротворческих сил НАТО KFOR поддержало бы наши оборонительные усилия", - добавил он.

По информации издания, в настоящее время в Косово находятся 3 800 солдат KFOR, около 70 из которых немцы.