Космическое фиаско Пентагона: военную программу GPS свернули после 16 лет разработки

Амбициозный проект Global Positioning System Next-Generation Operational Control System (OCX), который должен был стать основой для управления современными спутниками GPS III, окончательно закрыт.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Космических сил США.
Контракт на разработку OCX получила компания Raytheon (сейчас RTX Corporation) еще в 2010 году. Ожидалось, что систему сдадут в 2016 году за 3,7 миллиарда долларов, однако реальность оказалась совсем другой.
Сумма расходов на проект достигла примерно 6,27 миллиарда долларов прямых инвестиций, а общий прогнозный бюджет на завершение вырос до 8 миллиардов. Это почти равно стоимости всего флота из 30 новых спутников GPS.
Технические проблемы сопровождали разработчиков на всех этапах. Хотя RTX поставила систему в прошлом году, испытания показали, что она все еще не готова к полноценной работе.
Ошибки в программном обеспечении ставили под угрозу как военные, так и гражданские возможности GPS. Как результат - график выполнения работ растянулся на 10 лет дольше, чем планировалось изначально.
Отмена OCX не означает остановку модернизации GPS, однако меняет ее приоритеты. Космические силы США уже начали реализацию "плана Б".
Что предусмотрено:
Модернизацию старой системы: вместо перехода на новую платформу военные продолжают совершенствовать проверенную десятилетиями архитектуру через "План эволюции" (AEP).
Внедрение M-code: это критически важный военный сигнал, устойчивый к глушению и подмене (спуфингу). Благодаря обновлению старых наземных станций США уже начали использовать преимущества спутников GPS III, не дожидаясь OCX.
Новый контракт с Lockheed Martin: недавно Космические силы выделили 105 миллионов долларов оборонному техностартапу на модернизацию наземных систем для поддержки следующего поколения спутников GPS IIIF. Запуск стартует в следующем году.
Опыт с OCX стал поучительным для американского оборонного ведомства. В Счетной палате США (GAO) причинами неудачи назвали "плохие управленческие решения" и постоянно высокий уровень дефектов в разработке софта.
Теперь Космические силы делают ставку на скорость и коммерческое партнерство. Вместо того, чтобы пытаться создать одну сложную систему в течение десятилетий, Пентагон планирует переходить к быстрым обновлениям, которые можно внедрять поэтапно.
Последний спутник серии GPS III планируют запустить уже на этой неделе, а управлять им будут через обновленные системы.