Космическое фиаско Пентагона: военную программу GPS свернули после 16 лет разработки

История провала: миллиарды, потраченные на неработающий софт

Контракт на разработку OCX получила компания Raytheon (сейчас RTX Corporation) еще в 2010 году. Ожидалось, что систему сдадут в 2016 году за 3,7 миллиарда долларов, однако реальность оказалась совсем другой.

Сумма расходов на проект достигла примерно 6,27 миллиарда долларов прямых инвестиций, а общий прогнозный бюджет на завершение вырос до 8 миллиардов. Это почти равно стоимости всего флота из 30 новых спутников GPS.

Технические проблемы сопровождали разработчиков на всех этапах. Хотя RTX поставила систему в прошлом году, испытания показали, что она все еще не готова к полноценной работе.

Ошибки в программном обеспечении ставили под угрозу как военные, так и гражданские возможности GPS. Как результат - график выполнения работ растянулся на 10 лет дольше, чем планировалось изначально.

Что будет с GPS дальше?

Отмена OCX не означает остановку модернизации GPS, однако меняет ее приоритеты. Космические силы США уже начали реализацию "плана Б".

Что предусмотрено:

Модернизацию старой системы: вместо перехода на новую платформу военные продолжают совершенствовать проверенную десятилетиями архитектуру через "План эволюции" (AEP).

Внедрение M-code: это критически важный военный сигнал, устойчивый к глушению и подмене (спуфингу). Благодаря обновлению старых наземных станций США уже начали использовать преимущества спутников GPS III, не дожидаясь OCX.

Новый контракт с Lockheed Martin: недавно Космические силы выделили 105 миллионов долларов оборонному техностартапу на модернизацию наземных систем для поддержки следующего поколения спутников GPS IIIF. Запуск стартует в следующем году.

Уроки для Пентагона

Опыт с OCX стал поучительным для американского оборонного ведомства. В Счетной палате США (GAO) причинами неудачи назвали "плохие управленческие решения" и постоянно высокий уровень дефектов в разработке софта.

Теперь Космические силы делают ставку на скорость и коммерческое партнерство. Вместо того, чтобы пытаться создать одну сложную систему в течение десятилетий, Пентагон планирует переходить к быстрым обновлениям, которые можно внедрять поэтапно.

Последний спутник серии GPS III планируют запустить уже на этой неделе, а управлять им будут через обновленные системы.