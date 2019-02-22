У NASA заявили, що кораблі Boeing і SpaceX несуть загрозу для космічної програми

Фото: NASA (з відкритих джерел)

У NASA попередили компанії Boeing і SpaceX про недоробки в пілотованих кораблях

Космічне агентство NASA попередило компанії Boeing і SpaceX про недоробки в пілотованих кораблях, які вони розробляють. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, на думку аерокосмічного управління, зазначені недоліки можуть вплинути на безпеку польотів. Повідомляється, що це все загрожує планам США відродити свою програму пілотованих польотів у космос.

Зазначено, що йдеться про кораблі CST-100 StarLiner (корабель Boeing) і Crew Dragon (корабель SpaceX). На 2 березня був запланований перший безпілотний запуск Crew Dragon, причому його переносили кілька разів, так як потрібно було провести додаткове тестування обладнання. Безпілотний запуск CST-100 StarLiner також був зрушений — з березня на квітень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що космічне агентство NASA опублікувало на своєму сайті панорамне відео Марса, зроблені американським марсоходом Curiosity.