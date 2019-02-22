ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У NASA заявили, що кораблі Boeing і SpaceX несуть загрозу для космічної програми

Новини » Телеком & IT    22.02.2019 - 01:09
У NASA заявили, що кораблі Boeing і SpaceX несуть загрозу для космічної програми
Фото: NASA (з відкритих джерел)

У NASA попередили компанії Boeing і SpaceX про недоробки в пілотованих кораблях

Космічне агентство NASA попередило компанії Boeing і SpaceX про недоробки в пілотованих кораблях, які вони розробляють. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, на думку аерокосмічного управління, зазначені недоліки можуть вплинути на безпеку польотів. Повідомляється, що це все загрожує планам США відродити свою програму пілотованих польотів у космос.

Зазначено, що йдеться про кораблі CST-100 StarLiner (корабель Boeing) і Crew Dragon (корабель SpaceX). На 2 березня був запланований перший безпілотний запуск Crew Dragon, причому його переносили кілька разів, так як потрібно було провести додаткове тестування обладнання. Безпілотний запуск CST-100 StarLiner також був зрушений — з березня на квітень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що космічне агентство NASA опублікувало на своєму сайті панорамне відео Марса, зроблені американським марсоходом Curiosity.

NASA опублікувало панораму Марса, зроблену марсоходом Curiosity SpaceX випробувала двигун для міжпланетного корабля
Новини України NASABoeingSpaceX
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся