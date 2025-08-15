ua en ru
Косметолог раскрыла бьюти-процедуры, которых стоит избегать: вы их делаете?

Пятница 15 августа 2025 15:15
Косметолог раскрыла бьюти-процедуры, которых стоит избегать: вы их делаете? Названы косметологические процедуры, которые вредны для кожи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул
Эксперт: Дарья Тищенко

Определенные бьюти-процедуры могут нанести больше вреда, чем пользы. Стоит знать об инъекциях красоты, которые только ухудшают состояние кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Дарьи Тищенко.

Смешивать гидроксиапатит кальция с полинуклеотидами или "мезо"

Гидроксиапатит кальция (Radiesse) и полинуклеотиды относятся к разным классам инъекционных препаратов и работают по совершенно другим механизмам, поэтому их смешивание в одном шприце или одной процедуре - опасно и нецелесообразно по нескольким причинам.

По словам эксперта, это часто подают как способ "усилить эффект". Но нет никаких доказательств, что такая комбинация действительно работает. Результат - не лучше, зато стоимость - выше.

Если эти препараты вводить отдельно и с интервалом - это уже безопасно и эффективно.

Инъекции ботулотоксина в жевательные мышцы (массеттеры)

Эту процедуру обычно делают, чтобы уменьшить гипертонус или спазм в нижней трети лица. Однако, это именно ортодонтическая проблема и ее должен решать врач-ортодонт.

Кроме того, после расслабления жевательных мышц может "поплыть" медиальная часть лица. Это бывает не всегда, но риск существует.

Жевательные мышцы - ключевые для измельчения пищи. Их паралич или слабость затрудняет пережевывание, особенно твердой пищи. Недостаточное измельчение пищи увеличивает нагрузку на желудок и кишечник.

Поэтому у этой инъекции больше минусов, чем плюсов.

Вводить филлеры в носослезную борозду без коррекции средней трети лица

Часто такие инъекции делают людям, которые пришли с запросом "убрать уставший взгляд". Однако, сперва рекомендую сделать контурную пластику средней трети лица.

Она создает эффект лифтинга, заполняет микропустоты, визуально подтягивает кожу.

Носослезная борозда часто выглядит глубже не из-за реального дефицита объема под ней, а из-за птоза (опущения) мягких тканей средней трети. Если заполнить только саму борозду, без восстановления объема в скуло-щечной области, то вы корректируете только следствие, а не причину.

В результате филлер может выйти слишком поверхностно, контурироваться, создавать "мешки" или усиливать отек.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

