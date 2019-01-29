Кошулинський: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

19 листопада 2018 року націоналісти висунули Руслана Кошулинського як єдиного кандидата в президенти

Дата рождения: 9 сентября 1969 года (49 лет)

Партия: ВО "Свобода"

Должность: заместитель главы ВО "Свобода"

Семья: женат, трое детей

Кошулинский на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Кошулинский на выборах 2019. Новости

28 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал Руслана Кошулинского кандидатом в президенты Украины .

Центризбирком зарегистрировал Руслана Кошулинского . 22 января 2019 года на съезде Всеукраинского объединения "Свобода" в Киеве лидер партии Олег Тягнибок заявил, что кандидатом на выборах президента от правых сил стал один из лидеров "Свободы" Руслан Кошулинский .

на съезде Всеукраинского объединения "Свобода" в Киеве лидер партии Олег Тягнибок заявил, что кандидатом на выборах президента от правых сил стал один из лидеров "Свободы" . 19 ноября 2018 года националисты выдвинули Руслана Кошулинского как единого кандидата в президенты Украины 2019. Его кандидатуру поддержали ВО "Свобода", "Правый сектор", Организация украинских националистов (ОУН), Конгресс украинских националистов и организация "С14". По мнению главы партии ВО "Свобода" Олега Тягнибока, такой шаг поможет объединению националистов. Сам Тягнибок решил свою кандидатуру не выдвигать.

Напомним, старт избирательной кампании 2019 выпадает на последний день уходящего года - 31 декабря. Выборы президента 2019 запланированы в Украине на 31 марта, а выборы в Верховную раду – на 27 октября.

Биография

Руслан Владимирович Кошулинский родился 9 сентября 1969 года во Львове.

Учился в специализированной школе-интернате со спортивным профилем.

С 1987 по 1989 год проходил службу в Группе советских войск в Германии, а после - поступил во Львовский кооперативный техникум.

Начинал свой трудовой путь инженером по маркетингу, а потом инженером-технологом в Ивано-Франковской области.

В начале 90-х Кошулинский поехал на заработки в Красноярский край (РФ), где работал сначала инженером, а потом поваром в артели старателей "Полюс".

В 1999-2001 годах будущий политик возвращается в Украину и становится заведующим производством АТК "Турист" (Львов).

Политическая деятельность

Свою карьеру политика начинал в середине 90-х с членства в СНПУ (в будущем - ВО "Свобода"). От простого члена партии продвинулся до должности председателя.

С 2001 по 2006 год (с перерывом) занимал должность помощника народного депутата. Сам стал депутатом лишь в 2012 году.

В 2006-м решил заняться предпринимательством. В июле этого же года получил степень бакалавра в Тернопольском госуниверситете (специальность - "право").

С августа 2008-го - зампредседателя ВО "Свобода".

Фото: Олег Тягнибок и Руслан Кошулинский (facebook.com/svoboda.ua)

С ноября 2010 года возглавляет фракцию "Свобода" во Львовском горсовете, член постоянной депутатской комиссии финансов и планирования бюджета.

В 2012 году Кошулинский принимает участие в выборах в Верховную раду от "Свободы" и возглавляет избирательный штаб партии.

Фото: Руслан Кошулинский, 2012 год (facebook.com/roman.chornomaz)

С 13 декабря 2012 по 27 ноября 2014 года – заместитель главы ВРУ.

Фото: Руслан Кошулинский, 2014 год (facebook.com/svoboda.ua)

С начала военных событий на востоке Украины Кошулинский попал под призыв. Службу проходил на Донбассе, получил звание сержанта.

Несмотря на пребывание на востоке Украины, был выдвинут кандидатом в мэры Львова от ВО "Свобода". С ноября 2015-го - депутат Львовского облсовета.

Скандалы

Обрасти крупными скандалами в политике Кошулинский пока еще не успел. На его счету несколько словесных перепалок с депутатами-"регионалами", а также драка с помощником главы львовского облсовета. В частности, в июне 2014 года Кошулинский поскандалил с "регионалом" Николаем Левченко из-за выступления последнего в Раде. Во время своего спича Левченко потребовал от парламентской коалиции отчета по АТО, заявив, что "в южных и восточных регионах идет уничтожение мирных граждан". Кошулинский, председательствующий на заседании ВР, прервал выступление парламентария и призвал его "выражаться корректнее".

В декабре 2015-го во время пикетирования участниками АТО здания Львовского облсовета, произошла драка между Кошулинским и помощником главы облсовета Валентином Харловым. В облсовете в тот момент рассматривали вопрос о создании комиссии для решения проблемы с перевозчиками. В это время в зал ворвались представители участников АТО. Им не понравились высказывания депутатов от "Свободы". Драка началась после того, как "свободовцы" якобы заявили, что митинг под облсоветом организовали не бойцы АТО.

Семья

Жена - Мария (1967). Имеет троих детей: сына Богдана (2002), дочерей Иванну (1993) и Кристину (1991).

Фото: Руслан Кошулинский с детьми (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

Полная информация по кандидатам в президенты на выборы 2019 на РБК Украина.