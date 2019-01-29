Кошулинський: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

19 листопада 2018 року націоналісти висунули Руслана Кошулинського як єдиного кандидата в президенти
Дата рождения: 9 сентября 1969 года (49 лет)
Партия: ВО "Свобода"
Должность: заместитель главы ВО "Свобода"
Семья: женат, трое детей
Кошулинский на выборах 2019. Новости
Кошулинский на выборах 2019. Новости
Руслан Владимирович Кошулинский родился 9 сентября 1969 года во Львове.
Учился в специализированной школе-интернате со спортивным профилем.
С 1987 по 1989 год проходил службу в Группе советских войск в Германии, а после - поступил во Львовский кооперативный техникум.
Начинал свой трудовой путь инженером по маркетингу, а потом инженером-технологом в Ивано-Франковской области.
В начале 90-х Кошулинский поехал на заработки в Красноярский край (РФ), где работал сначала инженером, а потом поваром в артели старателей "Полюс".
В 1999-2001 годах будущий политик возвращается в Украину и становится заведующим производством АТК "Турист" (Львов).
Свою карьеру политика начинал в середине 90-х с членства в СНПУ (в будущем - ВО "Свобода"). От простого члена партии продвинулся до должности председателя.
С 2001 по 2006 год (с перерывом) занимал должность помощника народного депутата. Сам стал депутатом лишь в 2012 году.
В 2006-м решил заняться предпринимательством. В июле этого же года получил степень бакалавра в Тернопольском госуниверситете (специальность - "право").
С августа 2008-го - зампредседателя ВО "Свобода".
Фото: Олег Тягнибок и Руслан Кошулинский (facebook.com/svoboda.ua)
С ноября 2010 года возглавляет фракцию "Свобода" во Львовском горсовете, член постоянной депутатской комиссии финансов и планирования бюджета.
В 2012 году Кошулинский принимает участие в выборах в Верховную раду от "Свободы" и возглавляет избирательный штаб партии.
Фото: Руслан Кошулинский, 2012 год (facebook.com/roman.chornomaz)
С 13 декабря 2012 по 27 ноября 2014 года – заместитель главы ВРУ.
Фото: Руслан Кошулинский, 2014 год (facebook.com/svoboda.ua)
С начала военных событий на востоке Украины Кошулинский попал под призыв. Службу проходил на Донбассе, получил звание сержанта.
Несмотря на пребывание на востоке Украины, был выдвинут кандидатом в мэры Львова от ВО "Свобода". С ноября 2015-го - депутат Львовского облсовета.
Обрасти крупными скандалами в политике Кошулинский пока еще не успел. На его счету несколько словесных перепалок с депутатами-"регионалами", а также драка с помощником главы львовского облсовета. В частности, в июне 2014 года Кошулинский поскандалил с "регионалом" Николаем Левченко из-за выступления последнего в Раде. Во время своего спича Левченко потребовал от парламентской коалиции отчета по АТО, заявив, что "в южных и восточных регионах идет уничтожение мирных граждан". Кошулинский, председательствующий на заседании ВР, прервал выступление парламентария и призвал его "выражаться корректнее".
В декабре 2015-го во время пикетирования участниками АТО здания Львовского облсовета, произошла драка между Кошулинским и помощником главы облсовета Валентином Харловым. В облсовете в тот момент рассматривали вопрос о создании комиссии для решения проблемы с перевозчиками. В это время в зал ворвались представители участников АТО. Им не понравились высказывания депутатов от "Свободы". Драка началась после того, как "свободовцы" якобы заявили, что митинг под облсоветом организовали не бойцы АТО.
Жена - Мария (1967). Имеет троих детей: сына Богдана (2002), дочерей Иванну (1993) и Кристину (1991).
Фото: Руслан Кошулинский с детьми (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)
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