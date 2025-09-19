Кошта созывает лидеров ЕС: обсудят поддержку ВСУ и давление на Россию

Глава Евросовета Антониу Кошта считает, что такие действия РФ "являются суровым напоминанием" о необходимости ускорить и усилить оборону Европы.

В пресс-службе Евросовета более конкретно рассказали о цели встречи. А именно ЕС хочет обсудить усиление совместной с Украиной обороноспособности на фоне недавних действий РФ. Речь идет о вторжении дронов Кремля в воздушное пространство Польши и Румынии.

"Направление движения понятно: мы строим Европу, способную эффективно, автономно и вместе реагировать на сегодняшние и завтрашние угрозы. Амбиция, которую мы перед собой поставили, - решительно наращивать общую оборонную готовность Европы до 2030 года - воплощает это обязательство", - цитирует пресс-служба главу ЕР.

Шаги ЕС для усиления обороны

Также в заявлении сказано, что в течение последних месяцев ЕС предпринял важные шаги для увеличения финансирования обороны и поддержки оборонной промышленности.

"Эта работа проводится в полной согласованности с НАТО и сосредоточена на девяти приоритетных сферах, согласованных на уровне ЕС", - добавил Кошта.

Чиновник подчеркнул, что "каждое евро" должно укрепить общую безопасность и стратегическую автономию.

"Так же нам нужно учитывать уроки войны в Украине, в частности путем укрепления сотрудничества с украинской оборонной промышленностью, опираясь на уникальный опыт Украины", - подчеркнул глава Евросовета.

Он отметил , что в Копенгагене важно обсудить три момента, которые помогут укрепить оборону Европы до 2030 года.

А именно:

ускорение воплощения оборонных стратегий и их упрощение;

поддержку восточного фланга Европы;

эффективное управление и надзор за процессами.

Поддержка Украины - приоритет для ЕС

Кроме вышеупомянутого Кошта отметил важность не только военной поддержки ВСУ, но и вступления Украины в ЕС.

"Наша безопасность связана с безопасностью Украины. В Копенгагене я также хотел бы обсудить, как в дальнейшем поддерживать Украину и достичь справедливого и прочного мира", - заявил глава Евросовета.

Он также добавил, что в рамках поддержки Украины в Копенгагене обсудят и давление на Россию санкциями.