Наявність "Корвалолу" різних виробників стимулює конкуренцію, - експерти

Препарати "Корвалол" компаній "Дарниця" і "Фармак" візуально переплутати неможливо

На українському фармацевтичному ринку є "Корвалол" різних виробників

Поки на українському фармацевтичному ринку є "Корвалол" різних виробників, це стимулює конкуренцію і гарантує доступні ціни на популярний препарат. Про це пише "Юридична газета" у статті "Справа в стилі ретро", яка присвячена судовому спору між фармацевтичними компаніями "Фармак" і "Дарниця" за лікарський бренд "Корвалол".

Газета наводить у приклад напої "Кока-Кола" і "Пепсі-Кола". "Поки обидва гіганта виробляють "колу", конкуренція стимулює їх ретельно стежити за якістю, змушує винаходити все нові іскрометні маркетингові ходи, а головне – утримує від підвищення цін на продукцію. Споживачі від такої конкуренції тільки виграють", - пишуть автори статті.

Журналісти зазначають, що "Корвалол" - не єдиний радянський бренд, який спробували монополізувати після розпаду СРСР. Газета згадує судові справи навколо торгових марок "Жигулівське", "Дружба", "Янтар" і Stolichnaya.

"Всі судові кейси завершилися не на користь приватних монополістів", - підкреслює видання.

Газета згадує про суд за ще один радянський лікарський бренд, "Цитрамон", але підкреслює, що цей суд істотно відрізняється від справи "Корвалолу".

"Нагадаємо, "Дарниця" у цьому році виграла позов проти харківської компанії "Здоров'я" і домоглася відкликання держреєстрації препарату "Цитрамон-Здоров'я". Але претензія полягала не в самому бренді "Цитрамон", а в схожості дизайну упаковки: коробка харківського препарату майже повністю копіювала дизайн упаковки препарату "Цитрамон-Дарниця", - пояснюють журналісти.

Автори статті вважають, що затяжні суперечки за нематеріальні активи можуть повторитися, якщо в Україні не з'явиться спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності, де будуть працювати профільні фахівці.

"Залишається сподіватися, що спеціалізований суд, передбачений судовою реформою, з'явиться в Україні раніше, ніж судові процеси з ретро-бренди стануть буденним явищем. І "Корвалол" різних виробників будуть мирно стояти поруч на полицях аптек, як стоять в супермаркетах "Кока-Кола" і "Пепсі-Колу", - підсумовує газета.

Як повідомлялося, "Корвалол" з'явився в СРСР у 1959 році як аналог німецького ліки "Валокордин". Реєстраційні посвідчення на його виробництво мали 70 радянських заводів. Тим не менш, "Фармак" вважає себе єдиним законним правовласником радянського бренду і домагається скасування держреєстрації препарату "Корвалол-Дарниця".

Суди між "Фармаком" і "Дарницею" почалися 2004 році. Ще у 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Але в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармака". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд з апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, у свою чергу, направила справу на повторний розгляд у суд першої інстанції.

30 жовтня 2019 року Господарський суд Києва відмовив "Дарниці" в задоволенні позову. Але "Дарниця" вважає рішення суду необґрунтованим та має намір його оскаржити.

Експерти фармринку відзначали, що перемога "Фармак" в цій справі може мати негативні наслідки для українських пацієнтів, оскільки монополія одного виробника призведе до підвищення ціни на "Корвалол".

АТ "Фармак" засновано в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" – лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн.