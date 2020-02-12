"Корвалол" не асоціюється з конкретним виробником, - юрист

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Судова тяганина за бренд "Корвалол" триває вже 16 років

Назва седативного лікарського засобу "Корвалол" з моменту його створення в часи СРСР не асоціювалося з конкретним виробником. Про це в коментарі журналістам заявив партнер юридичної фірми AEQUO Олександр Мамуня, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, між київськими фармкомпаніями "Фармак" і "Дарниця" вже 16 років тривають суди за бренд "Корвалол". Препарат з такою назвою випускали 70 фармацевтичних заводів Радянського Союзу.

"В умовах планової економіки не існувало права інтелектуальної власності радянських виробників на знаки для товарів і послуг. Знаки не виконували свою функцію - відрізнити товари одних виробників від аналогічних товарів інших виробників. Товарні знаки - це елемент конкуренції, а в плановій економіці конкуренція взагалі не передбачалася. Тому не було ніякого мотиву асоціювати це позначення з конкретним виробником", - пояснив Мамуня.

За його словами, в СРСР назви давалися тільки для позначення власне продукту, але не вказували на належність його до певного виробника.

"Була булочка "Городская", і ніхто не знав, який саме хлібозавод виробляв цю булочку. Точно так само і "Корвалол" був відомий як фармацевтичний препарат, який лікує певний недуг. Функцію вказівки на конкретного виробника цей знак не виконував", - додав юрист.

Мамуня також нагадав, що 28 січня Верховний Суд виніс рішення, яке фактично позбавляє компанію "Фармак" монопольного права на використання товарного знаку "Діазолін". Судові процеси навколо цього знака тривали кілька років.

"Свідоцтво на цей знак було визнано недійсними з тієї ж причини: "Діазолін" не має розрізняльної здатності щодо виробника - цей знак став загальновживаним ще в радянський час. І навіть у словниках вживається слово діазолін як родове поняття ліків з певним терапевтичним ефектом", - розповів юрист.

Як повідомлялося, в 2011 році "Фармак" програв "Дарниці" процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Але в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармаку". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд з апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, у свою чергу, направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

30 жовтня 2019 року Господарський суд Києва виніс рішення на користь "Фармака". "Дарниця" подала апеляцію, і тепер справу розглядає Київський апеляційний суд.

Наступне його засідання відбудеться у середу, 12 лютого 2020 року.

АТ "Фармак" засновано в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%.