"Фармак" знову судиться з "Дарницею" за "Корвалол"

Ілюстративне фото (facebook.com/darnitsa.company)

Судова тяганина триває в загальній складності вже 15 років

У середу, 28 серпня, у Господарському суді Києва відновилася судова тяганина АТ "Фармак" та ПРАТ "Фармацевтична компанія "Дарниця", яка триває в загальній складності вже 15 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката "Дарниці" Наталію Дрюк.

Спочатку процес був ініційований "Фармаком" з метою скасувати держреєстрацію лікарського засобу "Корвалол-Дарниця". Але в цей раз "Фармак" виступає відповідачем, так як мова йде про апеляційну скаргу "Дарниці" на рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), винесеного в 2017 році на користь "Фармак".

"Дарниця" наполягає, що перемога "Фармака" в цій справі може мати негативні наслідки для українських пацієнтів, які використовують "Корвалол" для лікування.

"Монополія на той чи інший продукт може призвести до його подорожчання. Ми виступаємо за те, щоб на ринку було два гравця і більше. І в разі задоволення нашого позову не буде монополії на цей бренд", - пояснила Дрюк.

Як повідомлялося, "Фармак" ще в 2011 році повністю програв "Дарниці" судовий процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Тим не менш, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата (МЕРТ) визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармаку". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення.

25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, у свою чергу, направила справу на повторний розгляд у суд першої інстанції. Судді мотивували своє рішення тим, що "Фармак" повинен був виступати в даному позові відповідачем, тоді як він виступав третьою особою, а відповідачем було МЕРТ. Юристи "Дарниці" вважають, що суд таким чином присікався до несуттєвої формальності.

АТ "Фармак" засновано в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд грн. Бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.

"Корвалол" - седативний препарат, який виробляють фармацевтичні підприємства пострадянських країн. Продається у формі оральних крапель.