"Корвалол" не ассоциируется с конкретным производителем, - юрист

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Судебная тяжба за бренд "Корвалол" длится уже 16 лет

Название седативного лекарственного средства "Корвалол" с момента его создания во времена СССР не ассоциировалось с конкретным производителем. Об этом в комментариях журналистам заявил партнер юридической фирмы AEQUO Александр Мамуня, передает РБК-Украина.

Напомним, между киевскими фармкомпаниями "Фармак" и "Дарница" уже 16 лет идут суды за бренд "Корвалол". Препарат с таким названием выпускали 70 фармацевтических заводов Советского Союза.

"В условиях плановой экономики не существовало права интеллектуальной собственности советских производителей на знаки для товаров и услуг. Знаки не выполняли свою функцию – отличить товары одних производителей от аналогичных товаров других производителей. Товарные знаки – это элемент конкуренции, а в плановой экономике конкуренция вообще не предполагалась. Поэтому не было никакого мотива ассоциировать это обозначение с конкретным производителем", - объяснил Мамуня.

По его словам, в СССР названия давались только для обозначения собственно продукта, но не указывали на принадлежность его определенному производителю.

"Была булочка "Городская", и никто не знал, какой именно хлебозавод производил эту булочку. Точно так же и "Корвалол" был известен как фармацевтический препарат, который лечит определенный недуг. Функцию указания на конкретного производителя этот знак не выполнял", - добавил юрист.

Мамуня также напомнил, что 28 января Верховный Суд вынес решение, которое фактически лишает компанию "Фармак" монопольного права на использование товарного знака "Диазолин". Судебные процессы вокруг этого знака длились несколько лет.

"Свидетельства на этот знак были признаны недействительными по той же причине: "Диазолин" не имеет различительной способности в отношении производителя – этот знак стал общеупотребимым еще в советское время. И даже в словарях употребляется слово диазолин как родовое понятие лекарств с определенным терапевтическим эффектом", - рассказал юрист.

Как сообщалось, в 2011 году "Фармак" проиграл "Дарнице" процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Но в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

30 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева вынес решение в пользу "Фармака". "Дарница" подала апелляцию, и теперь дело рассматривает Киевский апелляционный суд.

Следующее его заседание состоится в среду, 12 февраля 2020 года.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%.