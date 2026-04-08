"Коррупционные деньги": Ощадбанк ответил на новые обвинения Венгрии в отношении инкассаторов

16:06 08.04.2026 Ср
Какой цели пытается достичь Венгрия в своих обвинениях до сих пор не понятно
aimg Анастасия Никончук
Фото: Ощадбанк (GettyImages)

Ощадбанк отреагировал на заявление венгерского Национального налогового и таможенного управления (NAV) относительно расследования изъятия средств и ценностей, заявив о фальсификации обнародованного видео и отсутствии правовых оснований для удержания имущества сотрудников банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Ощадбанка.

Позиция венгерской стороны

В среду, 8 апреля 2026 года, NAV обнародовало информацию о ходе расследования относительно незаконного содержания активов Ощадбанка, изъятых в начале марта в Венгрии.

В ведомстве отметили, что перевезенные банкноты были новыми, только что напечатанными и не находились в обращении.

Это, как отмечается в заявлении Ощадбанка, соответствует законной деятельности банка по поставке наличной валюты в Украину по международному соглашению с Райффайзен банк (Австрия).

Статус задержанных и вопросы к следствию

По данным NAV, задержанные граждане Украины проходят по делу как свидетели. В то же время, согласно заявлению Ощадбанка, почти месяц следственные органы не предоставили ответы на многочисленные запросы относительно правовых оснований изъятия имущества, в частности мобильного телефона одного из инкассаторов, а также доступа к информации с него.

Реакция Ощадбанка на видео

Банк заявил, что изъятие устройства и дальнейшее использование его содержимого является противоправным, а публикация видео - незаконной. По оценке учреждения, запись была сфальсифицирована: к аудио добавлены венгерские субтитры с фразой "коррупционные деньги", которой нет в оригинальном звуке.

Факты относительно обнародованной записи

В банке объясняют, что видео является архивным и датировано 10 марта 2025 года, снятое вблизи Вены. Печать документов в дороге называют стандартной практикой, ведь инкассаторы отправляются в путь еще до подготовки средств контрагентом.

Автомобили оборудованы мобильными офисами со Starlink и принтерами. Во время той поездки возникла поломка инвертора, поэтому бригада воспользовалась электросетью на парковке.

Документы, в частности CMR, инвойс и упаковочный лист, оформлены надлежащим образом и имеют таможенные отметки ЕС и Украины.

Дальнейшие действия

Ощадбанк требует немедленного возврата активов и оставляет за собой право на юридические шаги из-за распространения дезинформации.

Также учреждение обратилось к международной аудиторской компании для подтверждения соответствия всех процедур перевозки.

Отметим, что The Guardian сообщает, что на украинских инкассаторах в Венгрии применяли "сыворотку правду", однако один из украинцев потерял сознание из-за наличия хронической болезни.

Напомним, что Евросоюз достаточно однозначно отреагировал на противоправные действия Венгрии по отношению к украинским инкассаторам.

