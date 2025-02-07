"Коррупция на невиданном уровне". Трамп потребовал закрыть USAID

USAID остановило работу

Напомним, после решения президента США Дональда Трампа заморозить всю невоенную помощь другим странам на 90 дней Агентство США по международному развитию фактически прекратило работу.

При этом несколько дней назад почти весь персонал USAID отправили в отпуск.

Также президент США Дональд Трамп решил назначить госсекретаря США Марко Рубио и.о. администратора Агентства.

На фоне приостановки работы USAID в Украине перестали финансировать ряд важных проектов, которые касаются ветеранов, пунктов пропуска на границе и не только.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, сейчас Украина договаривается с ЕС о финансировании таких проектов.

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