Реорганизация USAID: Трамп назначил Рубио и.о. администратора агентства
Президент Дональд Трамп назначил госсекретаря США Марко Рубио исполняющим обязанности администратора Агентства США по международному развитию (USAID). Это является шагом к получению контроля и лучшего понимания деятельности агентства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Государственного департамента США.
"USAID уже давно отошел от своей первоначальной миссии ответственного продвижения американских интересов за рубежом, и сейчас совершенно очевидно, что значительная часть финансирования USAID не соответствует основным национальным интересам Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.
Рубио также сообщил Конгрессу о том, что в настоящее время продолжается пересмотр деятельности USAID в сфере внешней помощи с целью возможной реорганизации.
Оценивая деятельность USAID, Госдеп обещает защищать интересы американского народа и гарантирует, что налоговые средства не будут потрачены впустую.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 21 января Трамп объявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи с целью их проверки на соответствие его внешней политике. Филиал USAID в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что США, вероятно, не будут останавливать финансирование гуманитарных проектов в Украине навсегда. Его могут возобновить после аудита.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.