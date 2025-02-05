У Трампа отправляют почти весь персонал USAID в отпуск
Сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) во всем мире отправят в отпуск. Они будут обязаны вернуться в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт USAID.
Как отмечается, в пятницу, 7 февраля, весь персонал USAID будет отправлен в административный отпуск во всем мире. Исключением будут только сотрудники, ответственные за критически важные функции, основное руководство и специальные программы.
В заявлении отмечается, что готовится план для персонала, командированного за пределы США, согласно которому Агентство будет организовывать и оплачивать возвращение в Соединенные Штаты в течение 30 дней и разрывать контракты, которые не определены как важные.
По данным источников ABC News, ориентировочное количество иностранных сотрудников USAID составляет от 1,5 до 2 тысяч человек. Издание со ссылкой на источники указывает, что новый заместитель руководителя USAID Пит Марокко сообщил представителям Госдепартамента, что если отзыв не будет завершен, вмешаются военные.
Собеседник ABC News, знакомый с планами отзыва персонала USAID, назвал "сумасшедшими" сроки отзыва сотрудников, которые для многих было бы невозможно соблюсти. По словам источника, многим сотрудникам USAID за рубежом некуда обратиться за ответами, поскольку даже некоторые послы США не знают о планах администрации Дональда Трампа.
Приостановление помощи США
Напомним, что Государственный департамент США приостановил международные программы гуманитарной поддержки. Администрация Трампа хочет проверить, соответствуют ли программы ее интересам.
У Трампа обвинили Агентство США по международному развитию (USAID) в расточительстве. Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что иностранная помощь - это не благотворительность и должна продвигать интересы США.
Рубио стал исполняющим обязанности директора USAID. По данным СМИ, он делегировал полномочия Питу Марокко - директору отдела внешней помощи Госдепа.
Стоит добавить, что офис USAID в Украине тоже получил распоряжение прекратить программы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.