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Правительство Украины ведет переговоры с ЕС о финансировании замороженных проектов USAID

Украина, Пятница 07 февраля 2025 14:23
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Правительство Украины ведет переговоры с ЕС о финансировании замороженных проектов USAID Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Кот, Александр Белоус

Правительство Украины ведет переговоры с Европейским Союзом о финансировании замороженных проектов Агентства США по международному развитию (USAID). Уже есть предварительные решения.

Об этом сказала вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Переговоры продолжаются. Уже министры в украинском правительстве проводили встречи по тем программам, которые являются критическими: Министерство энергетики, Министерство инфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, очевидно, Министерство юстиции", - сказала она на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня".

Как отметила Стефанишина, есть предварительные решения где можно привлечь такое срочное финансирование - это вопрос восстановления, энергетической устойчивости, киберзащиты.

"Но так же мы ожидаем, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшие дни озвучит позицию по восстановлению работы конкурсных комиссий, выбирающих ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали", - сообщила вице-премьер.

По ее словам, замораживание USAID в Украине вызвало проблемы в работе ряда комиссий, которые занимаются отбором в судейский корпус.

"Это Этический совет, это Общественный совет международных экспертов, это комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности, а также не в полном составе (происходит) работа комиссии по отбору судей Высшего антикоррупционного суда", - сообщила Стефанишина.

Напомним, в администрации Дональда Трампа обвинили USAID в лишних расходах и заморозили программы. Агентство подчинили Госдепу. Офису USAID в Украине тоже было поручено прекратить программы.

По данным СNN, администрация Дональда Трампа оставит в USAID менее 300 сотрудников. Остальным 10 тысячам, принятым на работу напрямую, будет предоставлен отпуск.

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