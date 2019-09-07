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Аваков і Баканов прибули в аеропорт "Бориспіль"

Новини » Політика    07.09.2019 - 11:56
Аваков і Баканов прибули в аеропорт "Бориспіль"
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Міністр і голова СБУ приїхали в аеропорт для зустрічі учасників обміну

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов прибули в аеропорт "Бориспіль" для зустрічі українських політв'язнів, які беруть участь в обмене. Про це повідомляє РБК-Україна.

Також у "Борисполі" знаходиться російський режисер Аскольд Куров, який зняв фільм "Процес" про Олега Сенцова. За його словами, він не має жодної інсайдерською інформацією.

Фото: прибуття Авакова і Баканова (t.me/KlymenkoTime)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 українські військовополонені моряки були звільнені під особисте поручительство українського омбудсмена Людмили Денисової. Уповноважена Верховної ради з прав людини Денисова особисто поручилася за те, що моряки після звільнення будуть брати участь у слідчих діях, які будуть проводити російські слідчі.

Крім того, адвокат Марк Фейгін опублікував список осіб, які беруть участь в обмін полоненими між Києвом і Москвою. За його даними, в обміні беруть участь 24 українських моряка і 11 засуджених українців.

Додамо, що у міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився спецборт Tu-204-300, який перебуває у власності Спеціального льотного загону Російської Федерації.

Обмін полоненими між Україною і Росією: онлайн Українських моряків звільнили під особисту поруку Денісової, - адвокат
Новини України обмін полоненимиАрсен АваковІван Баканов
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