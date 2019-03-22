Корупція в оборонці: голова ТСК прокоментував листування фігурантів

Переписка фігурантів у розслідуванні Bihus.Info щодо корупції в оборонці не відповідає реальному змісту листування. Про це заявив народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенка", голова ТСК із розслідування розкрадань в ЗСУ Іван Вінник.

"Високий резонанс в суспільстві викликали листування в месенджерах між окремими фігурантами, зокрема, Жуковим, Рогозою, з окремими посадовими особами, які займали важливі державницькі позиції в системі управління сектора безпеки і оборони, зокрема, з керівником "Укроборонпрому" Павлом Букіним", - заявив вні.

З метою з’ясування фактів Вінник написав лист генеральному прокурору Юрію Луценку з проханням надати доступ членам ТСК до матеріалів експертизи телефонів і до повного тексту всіх розмов, які зафіксовані в порядку кримінального провадження між фігурантами.

"Ми роздрукували всі слайди, які були наявні в дослідженнях "Бігус-інфо", і порівняли діалоги з цих слайдів з реальними експертизами і реальними переписками, які були витягнуті з телефонів, що забрали під час слідства", - зауважив голова ТСК.

Він нагадав, що на останньому засіданні комітету прозвітував щодо змісту цих розмов. Нардеп стверджує, що висновки і резонанс журналістського розслідування був спричинений окремими слайдами переписки. За словами Вінника, їх насправді немає в наявності в месенджерах, вилучених у Жукова і Рогози.

"Конкретно можу стверджувати, що переписка Жукова с директором концерну "Укроборонпрому" Павлом Букіним, як це висвітлено у Бігуса з натяком на якісь корупційні оборудки, розкрадання, тощо, насправді не відповідає реальному змісту переписки. І якщо повертатися до реального змісту переписки, то Жуков набивався на зустріч з Павлом Букіним, а той де-факто ігнорував його. Підводячи риску в цій справі, ми будемо наполягати на тому, аби люди, які дозволили собі красти під час війни у ЗСУ, прямо чи опосередковано, мають понести адекватне покарання", - резюмував Вінник.