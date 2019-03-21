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Розслідування про корупцію в обороні базується на неіснуючих розмовах, - нардеп

Новини » Політика    21.03.2019 - 12:16
Розслідування про корупцію в обороні базується на неіснуючих розмовах, - нардеп
Фото: Іван Винник (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардеп зазначив, що зміст дискусії між Букіним і Жуковим не відповідає тому, що було оприлюднено

Обвинувачення у журналістському розслідуванні про розкрадання в оборонній сфері базуються на неіснуючих телефонних розмовах. Про це, під час засідання комітету з питань національної безпеки та оборони, заявив секретар комітету, голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ щодо розкрадань у Збройних силах України, народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенка" Іван Вінник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

За словами Вінника, на прохання членів ТСК, генеральний прокурор запросив її членів для ознайомлення з результатами експертизи дослідження трьох мобільних телефонів, з яких була скачана інформація, і яка була використана в журналістському розслідуванні.

"Загальні висновки такі, що резонанс журналістському розслідуванню забезпечили слайди, які нібито відображали розмови, яких насправді не було", - сказав Вінник.

Він також нагадав, що у нібито журналістському розслідуванні було близько ста сторінок слайдів з розмовами, в той час, як у генпрокуратури є близько пятисот сторінок всіх розмов.

Вінник зазначив, що члени комісії зосередили свої увагу на найбільш резонансних питаннях і мали можливість ознайомитись з будь-якими матеріалами Генпрокуратури.

“Цікавість в українського суспільства викликала участь керівника “Укроборонпрому” (Павла Букіна) та його обізнаність в діяльності ділків. Ми детально дослідили розмови Букіна з Жуковим, які оприлюднені у Бігуса, і порівняли їх з реальними розмовами. Вони геть не відповідають тому, як це викладено у Бігуса”, - наголосив Вінник.

Він також зазначив, що телефонні розмови між Жуковим і Букіним дійсно були, але вони зводились до того, що Жуков напрошувався на зустріч до генерального директора “Укроборонпрому”, але той йому відмовляв. “Останній запис з програми “Watsup” взагалі полягав в тому, що він (Жуков) висловлював претензії (Букіну), що його ігнорують”, - додав Вінник.

В тих записах, оригінальність яких підтверджена експертизою, фрагменту по керівнику “Укроборонпрому”, в тому вигляді, який поданий суспільству - не було. “Дискусії між Букіним і Жуковим є, але зміст цих дискусій не відповідає тому, що було оприлюднено в розслідуванні”, - сказав Вінник.

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