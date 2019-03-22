Коррупция в оборонке: глава ВСК прокомментировал переписку фигурантов

Переписка фигурантов в расследовании Bihus.Info по коррупции в оборонке не соответствует реальному содержанию переписки. Об этом заявил народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель ВСК по расследованию хищений в ВСУ Иван Винник.

"Высокий резонанс в обществе вызвала переписка в мессенджерах между отдельными фигурантами, в частности, Жуковым, Рогозой, с отдельными должностными лицами, которые занимали важные государственные позиции в системе управления сектора безопасности и обороны, в частности, с руководителем "Укроборонпрома" Павлом Букиным", - заявил он.

С целью выяснения фактов Винник написал письмо генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить доступ членам ВСК к материалам экспертизы телефонов и к полному тексту всех разговоров, которые зафиксированы в порядке уголовного производства между фигурантами.

"Мы распечатали все слайды, которые присутствовали в исследованиях "Бигус-инфо", и сравнили диалоги из этих слайдов с реальными экспертизами и реальными переписками, которые были извлечены из телефонов, изьятых во время следствия", - отметил председатель ВСК.

Он напомнил, что на последнем заседании комитета отчитался относительно содержания этих разговоров. Нардеп утверждает, что выводы и резонанс журналистского расследования был вызван отдельными слайдами переписки. По словам Винника, их на самом деле нет в наличии в мессенджерах, изъятых у Жукова и Рогозы.

"Конкретно могу утверждать, что переписка Жукова с директором концерна "Укроборонпрома" Павлом Букиным, как это отражено у Бигуса с намеком на какие-то коррупционные сделки, хищения и тому подобное, на самом деле не соответствует реальному содержанию переписки. И если возвращаться к реальному содержанию переписки, то Жуков набивался на встречу с Павлом Букиным, а тот де-факто игнорировал его. Подводя черту в этом деле, мы будем настаивать на том, чтобы люди, которые разрешили себе воровать во время войны в ВСУ, прямо или косвенно, должны понести адекватное наказание", - резюмировал Винник.