За корупцію до відповідальності притягнули близько 600 правоохоронців, - Луценко

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко прокоментував стан корупції в правоохоронних органах

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що з моменту його призначення за корупційні злочини були притягнуті до відповідальності близько 600 працівників поліції, а також 30 працівників Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Луценка в ефірі програми "Право на владу" на "1+1".

Так, Юрій Луценко розказав про корупцію в правоохоронних органах.

"Про корупцію в правоохоронних органах. Можу вам сказати, що під час моєї каденції до кримінальної відповідальності притягнуто близько 600 працівників поліції, зловлених разом з міністром Аваковим на зраді служби, близько 30 працівників СБУ. Сьогодні військова прокуратура затримала начальника відділу одного з депуртаментів центрального апарату (СБУ - ред.), який вимагав від іноземних громадян 100 тисяч долларів. Він був затриманий, ніхто його не покривав. І ГПУ, І СБУ спрацювали. Ці люди затримані. Також є близько 20 прокурорів, які притягуються до кримінальної відповідальності за хабарі", - заявив Луценко.

Нагадаємо, раніше Луценко заявив, що встановити факти розкрадання або корупції в "Укроборонпромі" має Національне антикорупційне бюро України.

Як писало РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило провадження, щоб з'ясувати роль НАБУ, СБУ і прокуратури в корупції в оборонній сфері.

Як йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші", слідчі органи за хабарі закривали справи проти фігурантів корупційних схем в "Укроборонпромі".