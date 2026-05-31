Кратковременные дожди, грозы и до +21: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 31 мая, погода будет дождливой, но местами воздух прогреет до +21. В некоторых регионах ожидаются грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укридрометцентр.
Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность.
Небольшие, днем в северо-восточной части, на Закарпатье и Прикарпатье умеренные кратковременные дожди, в восточных областях местами грозы.
Утром на востоке и северо-востоке страны местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 12-17°; в западных и Одесской областях 16-21°.
Фото: карта погоды в Украине 31 января (facebook.com/UkrHMC)
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 12-17°, в Киеве 13-15°.
Напомним, синоптики заранее предупреждали о похолодании и изменении погоды.
После этого Украину накрыла непогода - сразу несколько областей оказались под влиянием атмосферного фронта, который принес штормовой ветер, ливни и град.
Между тем метеорологи уже обнародовали предварительный прогноз на июнь.