В Винницкой области вспыхнул масштабный пожар в больнице (фото)

В поселке Крыжополь Винницкой области 7 августа вспыхнул масштабный пожар в больнице. Его тушили 48 спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Винницкой области в Facebook.

"Сегодня утром в Винницкой области бойцы ГСЧС ликвидировали масштабный пожар, возникший в одном из отделений больницы в поселке Крыжополь", - говорится в сообщении.



Пожар возник на кровле, огонь охватил площадь 400 квадратных метров.

Из горящего отделения в соседний корпус больницы эвакуировали 11 пациентов и двух работников. Чтобы в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать пожар, от ГСЧС привлекли 48 спасателей и 10 единиц техники.

Фото: в Винницкой области горела больница (facebook.com/dsnsvin)