В Винницкой области вспыхнул масштабный пожар в больнице (фото)
В поселке Крыжополь Винницкой области 7 августа вспыхнул масштабный пожар в больнице. Его тушили 48 спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Винницкой области в Facebook.
"Сегодня утром в Винницкой области бойцы ГСЧС ликвидировали масштабный пожар, возникший в одном из отделений больницы в поселке Крыжополь", - говорится в сообщении.
Пожар возник на кровле, огонь охватил площадь 400 квадратных метров.
Из горящего отделения в соседний корпус больницы эвакуировали 11 пациентов и двух работников. Чтобы в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать пожар, от ГСЧС привлекли 48 спасателей и 10 единиц техники.
Фото: в Винницкой области горела больница (facebook.com/dsnsvin)
Напомним, 4 августа во Львове загорелся отель "Власта", в результате чего пострадали шесть человек.
Также сообщалось, что на днях в Кривом Роге вспыхнул пожар в местной пекарне. В результате масштабного возгорания погибли три человека. Среди погибших - двое мужчин и женщина.