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У Франції виявили два випадки захворювання новим вірусом

Новини » Надзвичайні події     24.01.2020 - 22:13
У Франції виявили два випадки захворювання новим вірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/NoviniteEU)

У Франції випадки щодо зараження коронавірусом стали першими в Європі

У Франції виявили два випадки захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV, який викликає пневмонію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що два випадки захворювання були вперше зафіксовані у Франції: один в передмісті Парижа, другий - в Бордо.

Зазначимо, 48-річний чоловік, який тільки повернувся з Китаю, проїжджав через Ухань. Він звернувся до лікарів з симптомами 23 січня в Бордо. Після прибуття до Франції хворий чоловік контактував з десятком осіб.

Про другого хворого інформації вкрай мало. Відомо лише те, що він знаходиться в індивідуальній палаті в паризькій лікарні.

Нагадаємо, в американському штаті Вашингтон підтверджений перший випадок захворювання в Сполучених Штатах новим типом коронавіруса. Як повідомляється, пацієнт, який раніше їздив в місто Ухань (Китай), був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено в понеділок вдень.

Як повідомляє РБК-Україна, в Китаї вилікували вже 36 осіб від нового коронавіруса 2019-nCoV, який викликає пневмонію. Повідомляється, що першу медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку в Шанхаї, яка деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавіруса.

У США підтвердили другий випадок зараження новим вірусом У Китаї вилікували вже 36 осіб від нового вірусу
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